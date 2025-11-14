Logo InklusionSitio accesible
Reportero

Rodrigo Lema

Periodista internacional, corresponsal de guerra y zonas hostiles, apasionado por el periodismo multiplataforma y la producción de informativos, 12 años en medios de comunicación nacionales e internacionales. Cobertura Internacional en la Guerra de Ucrania, Premio nacional Palmas de Oro 2025 México, Medalla nacional por el periodismo Huáscar Cajías en Bolivia 2023.