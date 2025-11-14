Rodrigo Lema

Reino Unido busca en México un socio clave: el Tratado del Pacífico y el Mundial 2026 en la mira
Reino Unido y México fortalecen lazos con el Tratado del Pacífico, cooperación ambiental y una ola de turistas británicos para el Mundial 2026.
Con la sombra de los aranceles de EU acechando, Emmanuel Macron busca en México un socio estratégico.
Sudán se desangra. Dos años y medio de guerra han creado la peor crisis humanitaria del mundo, con 30 millones de afectados y masacres en El Fasher documentadas por satélite.
Un ex instructor de F-16 venezolano revela el plan militar secreto de Estados Unidos en el Caribe, no es antidrogas, es un “recalculo de esfuerzo” para un ataque quirúrgico con 50 aviones. Conoce la estrategia y por qué “las horas están contadas”.
Ha pasado un año de la dana en Valencia y la herida sigue abierta. Una jueza investiga la negligencia que, según los supervivientes, costó 237 vidas que “se pudieron haber salvado”.
Hace dos años, el 22 de octubre, millones de venezolanos desafiaron al régimen en la primaria de 2023. Hoy, la premio Nobel María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González conmemoran la gesta autogestionada que, dicen, fue la “derrota espiritual” de la tiranía.
El dictador Nicolás Maduro ordena crear una función en la aplicación Venapp para que la ciudadanía reporte “todo lo que ve y oye”. ¿una herramienta de defensa o la digitalización de la tiranía?
La economía de Japón en 2025 enfrenta su mayor reto en décadas. Con una crisis demográfica imparable, una inflación galopante y el Yen débil, ¿podrá la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, evitar el colapso financiero?
Un día después del alto al fuego en Gaza, se registran al menos seis muertos por disparos del ejército israelí y ejecuciones en las calles por facciones palestinas; el acuerdo muestra fisuras.
Tras dos años de guerra, Israel y Palestina intercambian rehenes y prisioneros en el inicio de un acuerdo histórico por la paz.