La Reina Isabel II conoció a 13 presidentes de Estados Unidos

Con 70 años al frente de Reino Unido, la Reina Isabel II conoció a 17 presidentes de Estados Unidos, de los cuales convivió con 13 siendo la soberana del país. También nombró 15 primeros ministros y recibió la bendición de ocho Papas.

Este jueves, la Reina Isabel II murió a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, Escocia, rodeada de su familia, quienes viajaron hasta donde se encontraba para despedirla.

Desde que la soberana asumió la corona de Reino Unido, en 1952 tras la muerte de su padre, la Reina Isabel conoció a 13 presidentes de USA que pasaron por la Casa Blanca.

¿Cuántos presidentes de EU ha visto la Reina Isabel II?

Harry Truman

El primer presidente de Estados Unidos con el que tuvo contacto fue Harry Truman. Su encuentro ocurrió en octubre de 1952, cuando aún era princesa y viajó a nortemaerica en representación de su padre, quien ya estaba enfermo y falleció unos meses después.

Dwight D. Eisenhower

Dwight D. Eisenhower fue el segundo mandatario estadunidense con el que tuvo contacto la Reina Isabel II, pero fue el primero después de su coronación.

John F. Kenendy

En junio de 1961 el presidente John F. Kennedy se reunió con la Reina Isabel II en Reino Unido, fue de las primeras visitas que el mandatario norteamericano realizó al extranjero.

Nació para gobernar por eso Dios aun la tiene con vida.

La reina Isabel II ha paseado en carruaje con Harry Truman, bailado con Gerald Ford, montado a caballo con Ronald Reagan, con Barack Obama y recibido a Donald Trump. Ahora también protagonizará un encuentro con Joe Biden. pic.twitter.com/x1W2Xfno3W — Cesar Coll ® 🇨🇴 🇪🇸 🇺🇸  (@cecollm) February 5, 2022

Richard Nixon

En febrero de 1969, la Reina Isabel II recibió a Richard Nixon en el Palacio de Buckingham.

Gerald Ford

En julio de 1976, la Reina isabel II regresó a Estados Unidos para reuinrse con el presidente Gerald Ford. En esa visita, se volvió popular un baile entre los dos líderes de Estado.

Jimmy Carter

En mayo de 1977, la Reina Isabel II organizó una cena para los líderes de la OTAN, a la cual asistió el presidente de Estados Unidos de la época, Jimmy Carter.

En el centro de la imagen aparece la Reina Isabel II con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en un encuentro con otros líderes internacionales que tuvo lugar en Londres el 13 de mayo de 1977. - Biblioteca Presidencial Jimmy Carter pic.twitter.com/bCC50seNOJ — Eliezer Rojas TV.🇻🇪🇮🇹🌍 (@ElieJhonsonR1) April 21, 2022

Ronald Reagan

En junio de 1982, Ronald Reagan se reunió con la Reina Isabel II, y en ese año se volvió noticia que ambos realizaron un paseo poco común, pues ambos iban a caballo y así recorrieron los terrenos del Castillo de Windsor.

George H. Bush

En 1989 se reunieron por primera vez George Bush y la Reina Isabel en Reino Unido, posteriormente la monarca realizó una visita de Estado a norteamérica, en 1991, cuando Bush aún era presidente de Estados Unidos.

Bill Clinton

Bill Clinton se reunión en varias ocasiones con la Reina Isabel II, siendo en mayo de 1994 la primera vez.

George W. Bush

George Bush tuvo dos encuentros con la Reina Isabel II, el primero en julio de 2001 en Londres. El segundo en mayo de 2007 en Estados Unidos.

Barack Obama

En mayo de 2011, la Reina Isabel II se reunió con el Presidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle Obama. Los líderes mundiales crearon un lazo amistoso.

Donald Trump

En 2018, la monarca de Reino Unido recibió por primera vez en el Castillo de Windsor a Donald Trump y su esposa, Melania Trump. Un años después se llevó a cabo un segundo encuentro.

Donald Trump fue el primer hombre de la historia en caminar por delante de la Reina Isabel II, rompiendo todos los protocolos que impone la realeza y la monarquía británica. Esta historia no ha terminado. El que entendió, entendió. pic.twitter.com/9irCHD7HR7 — Tarotista José Iglesias (@Ji_Predicciones) January 26, 2021

Joe Biden

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden se reunió con la Reina Isabel por primera vez el 13 de junio del año pasado en el castillo de Windsor, como parte de su primera gira internacional.