Reina Isabel II y sus 15 primeros ministros de Inglaterra

Desde que comenzó su reinado en el año de 1952, la Reina Isabel II se encargó de formar Gobierno con 15 primeros ministros de Inglaterra. Entre los más destacados se encuentran Winston Churchill y hasta la recientemente nombrada, Liz Truss.

En total, la Reina Isabel II “hizo equipo” con 12 hombres y tres mujeres desde que inició su legado en el año de 1952 en Inglaterra.

Sir Wiston Churchill

I: Wiston Churchill. La Reina Isabel II comenzó su reinado en 1952, junto con Sir Wiston Churchill, conservador que permaneció como Primer Ministro británico entre 1951 y hasta su dimisión en 1955.

Sir Anthony Eden

II: Anthony Eden. Después le tocó el turno a Sir Anthony Eden, un Conservador que gobernó entre abril del año de 1955, luego de la dimisión de Churchill.

Sir Harold MacMillan

III: Harold MacMillan. Luego de la dimisión de Sir Anthony Eden, fue Harold MacMillan quien ocupó el cargo de Primer Ministro de Inglaterra.

Sir Douglas-Home

IV: Douglas-Home. El conservador Douglas-Home llegó al cargo de Primer Ministro británico en 1963 pero solo permaneció un año. Él Consiguió el puesto luego de un escándalo del gobierno de MacMillan.



Nombró a quince primeros ministros durante su larguísimo reinado:

Sir Winston Churchill

Sir Anthony Eden

Harold McMillan

Sir Harold MacMillan

V: Harold Wilson. Harold Wilson, un Laborista de abolengo se convirtió en Primer Ministro británico en el año de 1964 y permaneció en el cargo hasta el año de 1970. Cabe señalar que en el año de 1973, el Reino Unido ingresó a la Unión Europea.

Edward Heath

VI: Edward Heath. La Reina Isabel II también vio pasar la administración del Edward Heath, quien gobernó Inglaterra entre los años de 1970 y 1974.

Sir James Callaghan

VII: James Callagha. El primer ministro James Callaghan, fue un Laborista que trabajó junto con la Reina Isabel II entre los años de 1976 a 1979.

Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro”

VIII: Margaret Thatcher. En el año de 1979, llegó el turno de la Primera Ministra Margaret Thatcher. La “Dama de Hierro” y la Reina Isabel II trabajaron por Inglaterra durante 11 años. Thatcher gobernó desde mayo de 1979 hasta el mes de noviembre de 1990. De hecho fue la “mancuerna británica” más duradera del reinado de Isabel II.



Sir John Major

IX: John Major. John Major gobernó Inglaterra entre el mes de noviembre de 1990 y mayo del año de 1997. Aunque rompió la hegemonía de Margaret Thatcher, su gobierno siguió siendo conservador.

Tony Blair

X: Tony Blair. Tony Blair se sumó a la lista de primero ministros de Inglaterra en el año de 1997 y su administración culminó diez años después en el 2007.

Gordon Brown

XI: Gordon Brown. La Reina Isabel II también fue testigo de la llegada al palacio de Buckingham de Gordon Brown, el Primer Ministro que solo permaneció en el cargo durante tres años.

David Cameron

XII: David Cameron. El líder conservador David Cameron llegó al palacio de Buckingham como primer ministro de Inglaterra luego de las elecciones del año 2010. Él gobernó hasta el mes de julio del año 2016.

Theresa May

XIII: Theresa May. La Reina Isabel II recibió a la conservadora Theresa May en el palacio de Buckingham, en Londres, el 13 de julio del año 2016, cuando se convirtió en la Primera Ministra del Reino Unido. May fue la segunda mujer en la historia Inglaterra en ocupar el cargo y mandato ha durado tres años.

Un “polémico” Boris Johnson

XIV: Boris Johnson. En tiempos más recientes, se efectuó la llegada de un polémico Boris Johnson , quien fue invitado a ser primer ministro y a formar Gobierno, un 24 de julio de 2019.

XV: Liz Truss. Hace unos cuantos días, la Reina Isabel II, recibió a la recién nombrada Primera Ministra de Inglaterra, Liz Truss , durante una audiencia en Balmoral, Escocia.