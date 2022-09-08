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Reina Isabel está bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral

El Palacio de Buckingham confirmó que la Reina Isabel está bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral; este día fue sometida a una revisión adicional.

Reina Isabel supervisión médica Balmoral
|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

La Reina Isabel II está bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, Escocia, luego de que sus doctores mostraran preocupación por su salud, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

“Luego de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la Reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica”, se puede leer en el anuncio oficial.

Además, el Palacio de Buckingham aclaró que la Reina Isabel sigue cómoda y en Balmoral, donde esta semana se reunió con la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss.

Primera ministra muestra preocupación por la salud de la Reina Isabel

En su cuenta de Twitter, Liz Truss aseguró que todo Reino Unido está “profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham”, sobre el estado de salud de la Reina Isabel.

“Mis pensamientos y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento”, escribió la primera ministra.

Tras el anuncio sobre la salud de la Reina, las personas comenzaron a reunirse frente al Palacio de Buckingham, donde un letrero anuncia que “hoy no hay ceremonia de cambio de guardia”.

El príncipe Carlos de Gran Bretaña, hijo de la Reina Isabel, y el duque de Cambridge viajaron a Escocia para reunirse con la monarca, quien permanece en el castillo de Balmoral bajo supervisión médica.

Mientras que el Arzobispo de Canterbury, líder de la Iglesia de Inglaterra, expresó que sus oraciones y las de toda la nación están con Su Majestad la Reina.

“Que la presencia de Dios fortalezca y consuele a Su Majestad, a su familia ya quienes la cuidan en Balmoral”, añadió el líder religioso.

La reina Isabel II estuvo casada con Felipe, el duque de Edimburgo, con quien permaneció por poco más de 73 años, hasta que el duque falleció en abril del 2021, a los 99 años de edad. Durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos: los príncipes Carlos, Andrés, Eduardo y la princesa Ana.