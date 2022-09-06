Reina Isabel II nombra a Liz Truss como primera ministra de Reino Unido

La Reina Isabel II nombró, de manera oficial, Liz Truss como la primera ministra de Reino Unido, esto tras el reciente discurso de despida por parte de Boris Jhonson.

Liz Truss, la nueva líder del Partido Conservador de Reino Unido, voló a la casa escocesa de la familia real para recibir el cargo de la Reina Isabel II, de 96 años de edad, de formar gobierno.

"La Reina Isabel II recibió hoy en audiencia a la diputada Liz Truss, pidiéndole que formara una nueva Administración (…) La Sra. Truss aceptó la oferta de Su Majestad y fue nombrada Primera Ministra y Primera Lord del Tesoro”, compartió el Palacio de Buckingham a través de Twitter.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc — The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022

Boris Johnson se despide de Reino Unido como primer ministro

Por su parte, Boris Johnson, para abandonar por completo su cargo como primer ministro de Reino Unido, realizó un discurso de despedida frente a la famosa puerta negra en Downing Street, donde periodistas y políticos se reunieron desde muy temprano.

"Esto es todo, amigos (…) Lo que les digo a mis compañeros conservadores es que ha llegado la hora de la política, amigos (…) Es hora de que todos nos pongamos detrás de Liz Truss, su equipo y su programa", expresó Boris Johnson en su discurso de despedida.

Tras realizar su discurso de despedida, abandonó Londres para viajar al noreste de Escocia y presentar su dimisión a la reina en el castillo de Balmoral, antes de que Liz Truss le sustituyera en el cargo de primer ministro de Reino Unido.

Thank you Boris. pic.twitter.com/iNZxWK0u7N — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Liz Truss se convierte en primera ministra en momentos complicados

Liz Truss se enfrentará a una de las listas de problemas más desalentadoras de cualquier dirigente británico de la posguerra, con la inflación en dos dígitos, el costo de la energía disparado y la amenaza de una larga recesión para finales de este año.

Sin embargo, la nueva primera ministra de Reino Unido, cuenta con un plan para impulsar la economía del país, a través de recortes fiscales, al tiempo que aportara alrededor de cien mil millones de libras esterlinas (116 mil millones de dólares) para limitar los costos de la energía.

De acuerdo algunos medios, la llega de Liz Truss, llega durante la última crisis que azota a Reino Unido con una mano política más débil que la de muchos de sus predecesores, tras derrotar a su rival Rishi Sunak en una votación de los miembros del Partido Conservador por un margen más estrecho de los esperado, y con apoyo inicial de los legisladores en favor de su rival.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb — Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022

Con información de Reuters.

