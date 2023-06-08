Reino Unido planea tener la primera cumbre mundial sobre seguridad de inteligencia artificial

Reino Unido acogerá en otoño una cumbre mundial sobre la seguridad de la inteligencia artificial, según anunció el miércoles el gobierno de Reino Unido, que añadió que el primer ministro, Rishi Sunak, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también hablarán de esta tecnología en su reunión del jueves.

En la cumbre se estudiarán los riesgos de la inteligencia artificial, también para los sistemas fronterizos, y se debatirá cómo mitigar estos peligros mediante una acción coordinada a nivel internacional, señaló el gobierno de Reino Unido en un comunicado.

Esta previsto que la cumbre reuna a los representantes de países clave, empresas de tecnología punteras e investigadores a fin de consensuar medidas de seguridad para supervisar los riesgos más significativos.

Rishi Sunak ha abordado el asunto en los últimos meses con varios líderes políticos así como con compañías del sector, entre ellas OpenAI, DeepMind y Anthropic, con presencia en territorio de Reino Unido.

Varios gobiernos están estudiando cómo mitigar los peligros de esta tecnología emergente, que ha experimentado un auge de inversión y popularidad entre los consumidores en los últimos meses tras la publicación del ChatGPT de OpenAI.

“La inteligencia artificial tiene un potencial increíble para mejorar nuestras vidas, pero debemos asegurarnos de que se desarrolle y utilice de una manera segura”. Rishi Sunak/Primer ministro de Reino Unido.

Eso incluye a China, donde el Gobierno está tratando de iniciar regulaciones para la inteligencia artificial, según el multimillonario Elon Musk, que se reunió con funcionarios durante su reciente viaje al país asiático.

Los organismos reguladores de todo el mundo se afanan por elaborar normas que regulen el uso de la inteligencia artificial generativa, capaz de crear textos e imágenes, cuyo impacto sus defensores comparan con la llegada de internet.

El Reino Unido ocupa el tercer lugar detrás de Estados Unidos y China como centro de desarrollo de la inteligencia artificial, que aporta unos 3 mil 700 millones de libras (4 mil 300 millones de euros) a la economía de Reino Unido y emplea a unas 50 mil personas en este país.

AI could transform our lives for the better if used safely and securely.



No one country can do this alone - it'll take a global effort.



But with our expertise and commitment to an open, democratic international system, the UK will stand together with our allies to lead the way. — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 8, 2023

Esfuerzos por regular la inteligencia artificial

En abril, el regulador del ciberespacio chino presentó un proyecto de medidas para gestionar los servicios de inteligencia artificial generativa, en el que pedía a las empresas que presentaran evaluaciones de seguridad a las autoridades antes de lanzar sus ofertas al público.

Varios gobiernos están estudiando cómo mitigar los peligros de esta tecnología emergente, que ha experimentado un auge de inversión y popularidad entre los consumidores en los últimos meses tras el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI.

Recientemente presidente de Microsoft, Brand Smith propuso cinco acciones mundiales que podrían mejorar el uso que se le da a las inteligencias artificiales en la actualidad, desde el punto de vista del usuario hasta los gobiernos.

1. Implementar y aprovechar los nuevos marcos de seguridad de inteligencia artificial liderados por el gobierno.

2. Exigir frenos de seguridad efectivos para los sistemas de inteligencia artificial que controlan la infraestructura crítica.

3. Desarrollar un amplio marco legal y regulatorio basado en la arquitectura tecnológica para la inteligencia artificial.

4. Promover la transparencia y garantizar el acceso académico y sin fines de lucro a la inteligencia artificial.

5. Buscar nuevas asociaciones público-privadas para utilizar la inteligencia artificial como una herramienta eficaz para abordar los inevitables desafíos sociales que surgen con la nueva tecnología.