Primer día de la gira del primer ministro Rishi Sunak en Estados Unidos

El primer día de los dos que durará la visita del primer ministro británico, Rishi Sunak en Estados Unidos incluyó visitas al cementerio de Arlington, a una escuela secundaria de la capital estadounidense, un partido de baseball y una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes. También se espera que el primer ministro tenga reuniones con líderes empresariales y el presidente Joe Biden.

El primer ministro británico llegó a Estados Unidos el martes 6 de junio en su primera visita a Washington D. C. después de asumir el cargo en octubre. Aterrizó en la Base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland, donde fue recibido por el Jefe de Protocolo de Estados Unidos, Rufus Gifford, y Dame Karen Pierce, embajadora Británica en Estados Unidos.

La visita de Sunak en Estados Unidos busca profundizar los lazos de seguridad económica entre las dos naciones. Habiendo abandonado la Unión Europea, Reino Unido busca alinearse aún más con Washington para ayudar a navegar en un mundo más volátil impulsado por el ascenso de China, la agresión de Rusia contra Ucrania y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

79 years ago, British and American soldiers were landing on the beaches of Normandy.



Their cause was freedom.



As on D-Day, British and American forces today continue to stand for freedom, peace and security.



We honour them, and those heroes who made the ultimate sacrifice 🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/oxS3m38Ezb — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 7, 2023

Sunak en el Capitolio

El primer ministro Sunak visitó el Capitolio estadounidense para reunirse el miércoles por la tarde, incluso con el presidente de la Cámara de Representantes republicano, Kevin McCarthy, y los líderes demócrata y republicano del Senado, Chuck Schumer y Mitch McConnell.

En reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, Sunak se comprometió a fortalecer la economía y la democracia con Estados Unidos. "Lo que debemos hacer ahora es averiguar cómo nos aseguramos de que esa relación sea sólida para enfrentar los desafíos del futuro", dijo Sunak.

Coincidiendo con su visita, los presidentes de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, el representante republicano Chris Smith y el senador demócrata Jeff Merkley, le escribieron a Sunak pidiéndole que trabaje con la administración Biden en la política de Hong Kong y que libere al magnate de los medios encarcelado, Jimmy Lai, así como a otros activistas.

Productive meetings at The Capitol. Here’s what we discussed 👇



➡️ In tough times, the US and UK have prevailed when we’ve stood together



➡️ We now need to reimagine our alliance for the new challenges of today



➡️ That means partnering to improve shared economic security pic.twitter.com/liBTovzWQj — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 7, 2023

Sunak en D.C.

El primer ministro Sunak depositó una ofrenda floral al pie de la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. El sitio histórico es el lugar de descanso final para casi 400,000 personas, incluido un gran número de veteranos de conflictos que involucran a estadounidenses.

También visitó la Escuela Secundaria Preparatoria de Tecnología de la Amistad de la capital estadounidense, donde analizó el trabajo relacionado con proyectos de tecnología y sostenibilidad

