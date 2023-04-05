Reino Unido comparte la invitación para la coronación del Rey Carlos III

El Palacio de Buckingham en Reino Unido compartió la invitación para la coronación del Rey Carlos III; evento al que se espera que asistan más de dos mil personas, entre primeros ministros, reyes y presidentes de todo el mundo.

¿Cómo es la invitación de la coronación del Rey Carlos III?

La Familia Real resaltó que el arte de la invitación fue creado por Andrew Jamieson, artista cuyo trabajo está inspirado en los temas caballerescos de la leyenda del Rey Arturo.

El diseño original se pintó a mano con acuarela y gouache, posteriormente se imprimirá en cartulina reciclada, con detalles de lámina dorada. El elemento central del diseño es el motivo del Hombre Verde, una antigua figura del folclore británico, símbolo de la primavera y el renacimiento, para celebrar el nuevo reinado.

The official invitation for the Coronation of The King and The Queen Consort has been revealed.



Designed by Andrew Jamieson, the invitation features the Green Man, an ancient figure from British folklore, symbolic of spring and rebirth, to celebrate the new reign.



1/7 pic.twitter.com/MpajIk0SQw — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2023

La forma del Hombre Verde, coronada de follaje natural, está formada por hojas de roble, hiedra y espino, y las emblemáticas flores del Reino Unido.

En la invitación para la coronación del Rey Carlos III también están dibujados el prado de flores silvestres británicos, el lirio de los valles, acianos, fresas silvestres, escaramujos, campanillas y una ramita de romero para recordar, junto con vida silvestre que incluye una abeja, una mariposa, una mariquita, un reyezuelo y un petirrojo.

Las flores aparecen en grupos de tres, lo que significa que el Rey se convierte en el tercer Monarca con su nombre.

También se encuentran un león, un unicornio y un jabalí, tomados de los escudos de armas del padre del Monarca y Su Majestad, el comandante Bruce Shand, se pueden ver entre las flores.

Los brazos de Su Majestad ahora están rodeados por la Jarretera, luego de su instalación como Dama Real de la Orden de la Jarretera el verano pasado.

¿Cuándo será la coronación del rey Carlos III?

La coronación del Rey Carlos III y la Reina Consorte Camila se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster. El servicio será conducido por el arzobispo de Canterbury.

As the countdown to the Coronation continues, a new photograph of The King and The Queen Consort has been released.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/cx0uf3ZxSu — The Royal Family (@RoyalFamily) April 4, 2023

Los Monarcas llegarán a la Abadía en procesión desde el Palacio de Buckingham, una tradición que es conocida como “La procesión del Rey”. Al finalizar, regresarán al Palacio en la “Procesión de la coronación”, en la que participarán los integrantes de la Familia Real.

En el Palacio de Buckingham,los nuevos Reyes, acompañados por miembros de la Familia Real, aparecerán en el balcón para concluir los actos ceremoniales del día.

¿Cómo se lleva a cabo una coronación en Reino Unido?

El nuevo Rey es presentado y aclamado por el pueblo de Reino Unido, después el soberano jura defender la ley y la Iglesia, para después ser ungido con un aceite especial, finalmente es coronado e investido con las joyas de la corona.

También se realiza en Gran Almuerzo, en el que los vecinos y las comunidades están invitados a compartir, se llevará a cabo en todo el país el domingo 7 de mayo de 2023. Ese mismo día se realizará un concierto especial en el Castillo de Windsor.