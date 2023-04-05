Jill Biden confirma asistencia a la coronación de Carlos III

La Casa Blanca informó a través de un comunicado, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden habló por teléfono con el rey Carlos III para comunicarle que será Jill Biden, la primera dama, quien asista a la cermonia de coronación de los reyes, Carlos III y Camila que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en Londres.

Biden habría felicitado al rey por su próxima coronación y le dijo que le gustaría tener una reunión con el monarca en fecha próxima. En el pasado los presidentes de Estados Unidos no han estado presentes en la coronación de los reyes de Inglaterra.

Biden speaks with King Charles, says first lady will attend coronation https://t.co/gvrOXKClQI pic.twitter.com/iynBTMZ7nz — The Hill (@thehill) April 5, 2023

¿Qué se sabe de la coronación del rey Carlos III?

El evento central será una ceremonia religiosa en la Abadía de Westiminster, donde se han llevado a cabo ceremonias de coronación desde hace casi mil años.

El rey Carlos y su esposa la reina consorte Camila, llegarán a la Abadía de Westiminster, en lo que se llama la "Procesión del Rey" ahí se llevará a cabo la ceremonia religiosa, el evento central de la coronación. Donde el rey prestará juramento para gobernar, recibirá óleos consagrados en Jerusalén y sera le pondrán la Corona de San Eduardo. La misma con la que fue coronada su madre, la reina Isabel II en 1953 y también recibirá un anillo de coronación.

BERLIN, GERMANY - MARCH 29: King Charles III and Camilla, Queen Consort attend a State Banquet at Schloss Bellevue, hosted by the President Frank-Walter Steinmeier and his wife Elke Büdenbender on March 29, 2023 in Berlin, Germany. The King and The Queen Consort’s first state visit to Germany will take place in Berlin, Brandenburg and Hamburg from Wednesday 29th March to Friday 31st March 2023. The King and Queen Consort’s state visit to France, which was scheduled March 26th - 29th, has been postponed amid mass strikes and protests. (Photo by Samir Hussein/WireImage,)|Samir Hussein/WireImage,

Al finalizar esa ceremonia, los reyes Carlos III de 74 años y Camila de 75 caminarán con otros miembros de la Casa Real con rumbo al Palacio de Buckingham, residencia del rey, para saludar desde uno de los balcones a las miles de personas que se congreguen.Al día siguiente habrá un concierto con artistas de la música mundial y por la noche un espectáculo de luces.

¿Quiénes son los invitados?

Se espera la asistencia de unas dos mil personas, entre los que se encuentran miembros de la familia real, - Harry y Meghan, los duques de Sussex fueron invitados pero no se sabe si asistirán- también se cuentan decenas de líderes mundiales y miembros de las casas reales del mundo, tanto de Europa como de Medio Oriente y Asia.