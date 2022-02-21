Reino Unido es afectado por la nueva tormenta “Franklin”

Varias regiones del Reino Unido han sido desalojadas ante el poderío de la nueva tormenta Franklin. De momento ya se han registrado graves inundaciones por la llegada del meteoro en algunas zonas de Irlanda del Norte.

Mientras, en las ciudades de Yorkshire y Manchester muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por seguridad.

Rescate y desalojo de residentes

The Met Office has named #StormFranklin



The storm is forecast to bring strong winds and heavy rain to the UK on Sunday and Monday



The strongest winds will be in Northern Ireland where an Amber weather warning has been issued



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/gOektUciFQ — Met Office (@metoffice) February 20, 2022

El Servicio de Bomberos de North Yorkshire ha tenido que emplearse a fondo en varios rescates por la tormenta Franklin.

En el sur de Manchester más de 400 hogares están siendo evacuados, después de dos advertencias de severas inundaciones con peligro para la vida.

En Irlanda del Norte las fuertes lluvias han causado graves inundaciones, especialmente en los condados de Londonderry y Tyrone, mientras varios ríos amenazan con desbordarse.

Miles de usuarios sin electricidad

Casi 30,000 usuarios están este lunes sin electricidad en Irlanda como consecuencia de los fuertes vientos que azotan el noroeste de la isla por el paso de la tormenta Franklin, con rachas que se han acercado a los 140 kilómetros por hora.

La compañía nacional de electricidad ESB informó hoy de que los condados de Donegal y Sligo, al noroeste, han sido los más afectados por los cortes de suministro.

En Reino Unido la Oficina Meteorológica indicó que la tormenta Franklin se está desplazando ahora hacia el Mar del Norte, pero advirtió de que los fuertes vientos, unidos a la crecida de las mareas, podrían aún provocar en las próximas horas inundaciones en zonas costeras.

Se ha emitido una advertencia de viento ámbar para las áreas del norte de Irlanda del Norte.

Will there be more stormy weather this working week?



Let's find out... pic.twitter.com/jnb27S4g4V — Met Office (@metoffice) February 21, 2022

La Agencia Escocesa de Protección Ambiental de Reino Unido ha publicado dieciocho advertencias de inundaciones y siete alertas.

Varios operadores ferroviarios han advertido a los pasajeros que eviten viajar si es posible durante el día de hoy, ya que se espera que los servicios queden paralizados por los vientos huracanados y las lluvias torrenciales.

Saldo de Eunice

Anteriormente, la tormenta Eunice azotó el noroeste de Europa el viernes (18 de febrero) con vientos récord de hasta 122 millas por hora, matando al menos a nueve personas y dejando sin electricidad a decenas de miles.

Las autoridades han recordado que la proximidad entre las dos tormentas ha aumentado los riesgos para la circulación en las carreteras y vías de tren, donde quedan restos de árboles y objetos caídos en los últimos días.

