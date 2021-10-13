La Navidad no se cancela en Reino Unido aunque no haya camioneros

La Navidad no se cancela en Reino Unido, el gobierno dijo el miércoles que la gente debería comprar con normalidad para la Navidad y que no faltarían regalos, después de que barcos que transportaban juguetes y artículos eléctricos fueron desviados del mayor puerto del país porque estaba lleno.

Maersk, la mayor compañía naviera de contenedores del mundo, ha desviado algunos buques del puerto de Felixstowe, en el este de Inglaterra, porque la falta de camioneros hace que no haya ningún lugar donde apilar los contenedores.

"Estoy seguro de que la gente podrá conseguir sus juguetes para Navidad", dijo a Sky Oliver Dowden, uno de los presidentes del Partido Conservador, Oliver Dowden, quien agregó que los regalos de Navidad se entregarán este año.

SIN CAMIONEROS Y SIN ESPACIO

Dowden, ministro del gabinete sin cartera, dijo que los problemas del puerto se estaban solucionando, y que los de la cadena de suministro a los que se enfrenta la quinta economía del mundo eran globales, como la escasez de camioneros y la congestión portuaria.

"La situación está mejorando", dijo Dowden, refiriéndose a Felixstowe, que maneja el 36% de la carga de contenedores del país. A la pregunta de si la gente debería empezar a comprar ahora para Navidad, respondió: "Yo diría que compren como lo hacen normalmente".

Dowden dijo que el primer ministro Boris Johnson, que se encuentra de vacaciones en el extranjero, está muy involucrado con los asuntos nacionales e internacionales. "Está muy comprometido con el trabajo".

ECONOMÍA EN CRECIMIENTO

Se prevé que la economía británica crezca un 6,8% este año, la tasa mayor entre las principales economías del G7, aunque la interrupción de la cadena de suministro y las presiones inflacionistas están limitando la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional.

La economía británica volvió al crecimiento en agosto, tras contraerse por primera vez en seis meses en julio, pero su salida de la Unión Europea ha agravado algunos de los problemas al restringir la inmigración.

A Gran Bretaña le faltan unos 100.000 camioneros, lo que provoca colas para repostar en las gasolineras y preocupaciones por la llegada de alimentos a los supermercados, y la falta de carniceros y reponedores de almacén también es motivo de preocupación.

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"Felixstowe es actualmente uno de los puertos afectados. Los principales factores, además del impacto de la pandemia, detrás de esta situación son la alta demanda de consumo y la falta de camioneros para la distribución en tierra", dijo Maersk.

Maersk está desviando algunos barcos "a puertos continentales alternativos" para regular el flujo de carga y minimizar el impacto en las cadenas de suministro y en los consumidores británicos de cara a la Navidad, dijo.

