Alito se deslinda de posible remoción de Miguel Ángel Osorio Chong

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno se deslindó de la posible remoción de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador del partido en el Senado prevista para las próximas horas.

Alito asegura que la instrucción no salió de la dirigencia nacional del PRI ni responde a una venganza por diferencias con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El presidente del PRI aclaró que la forma de organizarse y designar a sus líderes es responsabilidad de los senadores y la dirigencia nacional acatará lo que decida la mayoría.

No obstante, reconoció que los cambios luego son buenos.

“Yo tengo una coordinación con las y los senadores de la República, pero el organizarse, el dirigir el trabajo en el grupo parlamentario, es decisión de las y los senadores de la República, y el Comité Ejecutivo Nacional lo va a respetar … De hacerse lo que se ha comentado, los relevos, los cambios, siempre serán para bien y siempre lo impulsaremos para trabajar juntos y en equipo, pero es una decisión que habrán de tomar las y los senadores de la República en esa junta”, puntualizó el líder priista.

Alito reconoce diferencias con Miguel Ángel Osorio Chong

Alejandro Moreno aceptó que ha tenido diferencia con Miguel Ángel Osorio Chong y han sido públicas, pero esta consiente que así es dinámica política y parlamentaria.

También descartó que la eventual relevo en el liderazgo del Senado signifique una fractura en la bancada del PRI en la Cámara alta o en el partido.

También se dijo extrañado de que la atención hoy la tenga el PRI por un posible relevo.

“Pero hay algo muy importante, indistintamente de que haya cambio en la dirigencia, en la coordinación del Senado de la República, ha sido una constante. Acción Nacional ha cambiado a sus coordinadores, Movimiento Ciudadano ha cambiado a sus coordinadores. Entonces se da en la práctica política. Pero es una decisión de las y los senadores de la República”, acotó el líder del PRI.

Manuel Añorve podría ser el nuevo coordinador de los senadores del PRI

Con el respaldo de la dirigencia del PRI, el grupo de senadores denominados como los rebeldes elegirán como nuevo coordinador de la bancada a Manuel Añorve en sustitución de Miguel Ángel Osorio Chong.

La decisión la tomaron siete senadores de la bancada entre los que se encuentra, Claudia Anaya, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Sivlana Beltrones, Mario Zamora y Ángel García.

La decisión se formalizaría en la reunión que sostendrán la tarde de este miércoles para lo cual ya se ha emitido una convocatoria para el encuentro a las 18.00 horas.