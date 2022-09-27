Renuncia de fiscal de Ayotzinapa fue por diferencias: AMLO

La renuncia del fiscal de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a diferencias que tuvo por los procedimientos para liberar las órdenes de aprehensión en el caso, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la mañanera de hoy, el mandatario explicó que será la fiscalía la encargada de designar a otro fiscal para el caso Ayotzinapa, tras la renuncia de Gómez Trejo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirma la renuncia de Omar Gómez Trejo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso #Ayotzinapa que encabezó desde junio 2019. pic.twitter.com/WDeJY3AhMc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 27, 2022

"El fiscal se fue porque no está de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Hubo diferencias y estoy de acuerdo en que se hayan sacado de acuerdo con lo que establece el documento de una investigación que llevó mucho tiempo", declaró AMLO en la mañanera.

AMLO asegura que existen presiones por caso Ayotzinapa

El Presidente refrendó su compromiso con los padres de los estudiantes del caso Ayotzinapa a hacer justicia aunque tengan presiones de diversas partes.

"Decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa que tengan confianza de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que estoy acostumbrado a resistir y como decía el general Torrijos: el que se aflige, se afloja".

Incluso, aprovechó para advertir a sus adversarios que la investigación del caso Ayotzinapa continuará.

"Que no estén pensando que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que viene después, vienen otras denuncias porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar, degradar, debilitar a las instituciones, lo mismo vamos hacer nosotros, respetando la libertad de expresión, informando al pueblo", advirtió.