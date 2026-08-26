Una repentina y catastrófica inundación en la frontera entre Nepal y China deja más de cien muertos y otros cientos de desaparecidos

Una avalancha de hielo y rocas provocó inundaciones desastrosas y deslizamientos de tierra en la región fronteriza del Himalaya donde colindan Nepal y el territorio chino de Tíbet.

Arrasó comunidades enteras, y ya cobró la vida de al menos cien personas y dejó cerca de 400 personas desaparecidas, en su mayoría turistas internacionales.

El desastre afectó principalmente al distrito de Rasuwa, en Nepal, así como a las localidades de Syapru Besi y Timure, extendiéndose hacia el paso fronterizo del puerto de Gyirong, ubicado en la región de Shigatse, China.

Fue una avalancha de agua gigantesca

El desborde del Río Bhote Koshi destruyó viviendas, puentes metálicos, carreteras y proyectos de infraestructura hidroeléctrica, afectando la generación de unos 430 megavatios de energía en Nepal.

La Autoridad de Turismo de Nepal reportó al menos 384 viajeros sin localizar, entre ellos 105 ciudadanos de India, 93 de Nepal, 12 del Reino Unido, tres de Estados Unidos y cerca de ocho procedentes de Corea del Sur.

Las Fuerzas Armadas de Nepal lograron rescatar a 88 personas, evacuando a 13 de ellas hacia la capital, Katmandú, para recibir atención médica.

Ante la crecida de los ríos que desembocan en territorio indio, se emitieron alertas de inundación en los estados de Uttar Pradesh y Bihar, en India.

A massive flash flood in the Himalayan nation of Nepal washed away villages while damaging roads, bridges and power projects in a region bordering Tibet, authorities said, as they warned against the risk of casualties https://t.co/3jDApYqJ16 pic.twitter.com/bO4FJaSneo — Reuters (@Reuters) August 26, 2026

¿De dónde viene esa avalancha?

Evaluaciones preliminares difundidas por especialistas como Simon Cook, glaciólogo de la Universidad de Dundee en Escocia, y Qianggong Zhang, del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, indican que un sismo de magnitud 4.4 en el Tíbet habría desencadenado el desprendimiento de un glaciar hacia el curso del río.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, ordenó la evacuación inmediata de los residentes en áreas bajas ante el riesgo de un segundo desbordamiento. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, solicitó un despliegue de búsqueda de emergencia, mientras que el primer ministro de India, Narendra Modi, ofreció asistencia humanitaria a la región afectada.