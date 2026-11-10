Reportan mala calidad de aire por contaminantes en CDMX; ¿Se activa contingencia ambiental?

La mala calidad del aire en la Ciudad de México encendió las alertas este martes 10 de noviembre. A las 15:00 horas, cinco alcaldías registraron niveles de contaminación considerados malos, con un riesgo alto para la salud de quienes permanecen o realizan actividades al aire libre.

El reporte del Índice Aire y Salud identificó esta condición en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron reducir el esfuerzo físico en exteriores, especialmente entre las personas que pertenecen a grupos sensibles.

¿Qué alcaldías de CDMX tienen mala calidad del aire?

Las cinco demarcaciones señaladas en el informe son:

Álvaro Obregón.

Benito Juárez.

Tláhuac.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

El nivel malo implica un riesgo alto para la salud; por ello, quienes tienen mayor sensibilidad a la contaminación deben evitar actividades físicas vigorosas al aire libre.

Para el resto de la población, la recomendación es disminuir este tipo de esfuerzos mientras se mantengan esas condiciones.

El reporte también indicó que el índice de radiación ultravioleta alcanzó el nivel 3, por lo que se aconseja utilizar protección solar, sombrero y gafas con filtro UV cuando exista exposición directa al sol.

¿Habrá contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula este martes y miércoles?

Hasta el momento del reporte no se tenía prevista la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental ni la aplicación del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Estas medidas pueden ser determinadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis y las autoridades ambientales cuando se alcanzan los niveles de contaminación establecidos para activar una contingencia.

Por ahora, los automovilistas deben considerar las restricciones habituales del programa Hoy No Circula.

Para este martes 10 de noviembre, no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Mientras que el miércoles 11 de noviembre la restricción corresponde a los automóviles con engomado rojo, placas terminadas en 3 y 4, también con holograma 1 y 2.

En ambos días, el horario del programa es de las 5:00 a las 22:00 horas.

Hasta el último reporte consultado no se había activado el Doble Hoy No Circula.