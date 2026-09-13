Notas
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¿Qué coches sí pueden circular en CDMX y Edomex con Fase 1 de Contingencia Ambiental?
La contingencia ambiental en CDMX y Edomex se activó el pasado sábado 12 de septiembre; ¿qué coches sí pueden transitar?
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¿A qué hora se levanta la contingencia ambiental HOY? Así está la calidad del aire en CDMX y Edomex
La CAMe informó que se suspendió la fase 1 de contingencia ambiental por altos niveles de ozono en la CDMX y el Edomex; ¿seguirá el Doble Hoy No Circula?
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Contingencia ambiental en CDMX y Edomex: ¿Qué coches no transitan este 13 de septiembre 2026?
Te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula tras la actualización de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) este domingo.
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¡Lluvias no frenan las restricciones! Activan el Hoy No Circula para estos automovilistas este lunes
¿Tu auto puede circular este lunes 10 de agosto? Revisa cómo aplican las restrcciones del Hoy No Circula en CDMX y Edomex antes de salir y evita una multa.
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¿Habrá Contingencia hoy? Inversión térmica, el fenómeno ambiental que amenaza con activar el Doble Hoy No Circula en CDMX
¿Se va a activar la contingencia? Existe un fenómeno ambiental que afecta el aire y podría ocasionar un Doble Hoy No Circula en la CDMX, ¿qué es la inversión térmica?
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¡CDMX endurece medidas! Podrías recibir multa aunque tu auto tenga holograma vigente
Aunque tu auto tenga holograma vigente, podrías ser detenido y multado en CDMX; la nueva ley también pondrá bajo investigación a verificentros.