Reportan muerte de Luis Enrique Barragán, “El Wicho”, líder del Cártel de Los Reyes, tras enfrentamiento en Michoacán

Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El Wicho", "Güicho" o "R5", uno de los principales cabecillas del Cártel de Los Reyes, habría sido abatido durante un enfrentamiento contra fuerzas federales en el municipio de Los Reyes, Michoacán.

El tiroteo se fue durante un operativo desplegado por elementos de las fuerzas armadas en la región de la Tierra Caliente, donde "El Wicho" era identificado como el principal operador del grupo criminal y uno de los principales generadores de violencia de la zona.

Barragán Chávez era también un objetivo prioritario para las autoridades internacionales, al punto que el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.