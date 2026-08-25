Liberan a reportero secuestrado en Poza Rica, Veracruz; fue atacado a balazos junto a otro compañero

Liberan al reportero Eli Martínez, quien fue secuestrado la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, luego de un ataque armado mientras realizaba una cobertura junto a su compañero Raymundo Perdomo.

Ambos se encontraban en la colonia Casones cuando sujetos armados les dispararon sobre la avenida 20 de Noviembre. Raymundo Perdomo consiguió ponerse a salvo, pero Eli Martínez fue privado de la libertad por los agresores.

La incertidumbre se prolongó durante unas 12 horas, hasta que autoridades confirmaron que el comunicador había sido localizado con vida. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

El lugar donde ocurrió el ataque tiene un antecedente especialmente delicado para el gremio periodístico.

En esa misma avenida fueron asesinados en enero el comunicador Carlos Castro y, en junio de este año, Luis Ángel López Valdés.

Por ello, el nuevo ataque volvió a encender las alertas entre periodistas de la región, quienes reclaman condiciones que les permitan realizar su trabajo sin exponerse a agresiones.

Eli Martínez ya había pedido seguridad para los periodistas

Meses atrás, durante el sepelio de uno de sus compañeros asesinados, Eli Martínez había hecho público un llamado a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para pedir mayor seguridad para quienes trabajan en los medios de comunicación.

Tras el ataque y posterior localización del reportero, integrantes del gremio insistieron en la necesidad de que la administración estatal implemente medidas que garanticen la seguridad de los comunicadores.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan los periodistas que cubren información de seguridad y violencia en Veracruz.