El dólar estadounidense registró cambios importantes para la tercera semana de noviembre 2026, superando los $19 pesos en México; te compartimos el tipo de cambio para este viernes.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 20 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.20 pesos la compra y se vende en $19.01 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este viernes 20 de noviembre 2026.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.40 pesos la compra y se vende a $13.84 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 20 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 20 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 20 de noviembre 2026 en 61 mil 868 pesos por unidad, registrando una importante baja de 2.62% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 175 mil 786 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo en México este viernes?

El precio del petróleo cae este viernes y se encamina a un descenso semanal debido a las fuertes exportaciones de Oriente Medio, a pesar de los ataques de los hutíes contra la capital de Arabia Saudí, Riad, y los informes de interrupciones en el tráfico de buques petroleros en el estrecho de Ormuz.