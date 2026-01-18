¿Cómo se metió? Rescatan a un hombre de un contenedor de basura en Jalisco

Una escena tan desconcertante como alarmante sorprendió a varios vecinos en Jalisco : de un contenedor de basura fijo sobresalían las piernas de un hombre que había quedado atrapado en su interior.

El hallazgo activó de inmediato a los servicios de emergencia y derivó en un operativo técnico de rescate para liberar al individuo, cuya vida corría riesgo por la presión de la estructura metálica.

¿Cómo se quedó atrapado el hombre en el contenedor de basura?

El hombre, de aproximadamente 35 años, había introducido más de la mitad de su cuerpo en el contenedor, quedando severamente atorado e imposibilitado para salir por sus propios medios.

Personas que pasaban por el lugar fueron quienes alertaron a las autoridades al observar que el sujeto permanecía inmóvil, con las extremidades inferiores visibles fuera del depósito.

Protección civil y bomberos ayudan al hombre atorado

Tras el reporte a los números de emergencia, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes confirmaron que el individuo se encontraba atrapado debido al diseño del contenedor.

Se trataba de una estructura fija con características antivandálicas, lo que impedía una liberación inmediata y requería maniobras especializadas.

Ante la complejidad del caso, los rescatistas iniciaron un operativo técnico que incluyó el desmontaje parcial de la armadura metálica del contenedor.

Para evitar lesiones mayores, el procedimiento se llevó a cabo con herramientas especializadas y aplicando fuerza controlada, mientras se evaluaba constantemente la condición del hombre.

Luego de varios minutos de trabajo coordinado, los cuerpos de emergencia lograron liberar al sujeto y ponerlo a salvo, concluyendo así un rescate que llamó la atención por lo inusual del incidente.

De acuerdo con medios locales, al ser interrogado por los oficiales, el hombre explicó que se introdujo en el contenedor con la intención de recuperar algunos objetos entre los desechos. Tras confirmar que se encontraba en pleno uso de sus facultades, las autoridades le permitieron retirarse del sitio por sus propios medios.