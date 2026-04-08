Operaba en redes sociales: arrestan a vendedor que ofrecía osos por Facebook

Detienen al vendedor. En una operación coordinada durante el fin de semana de Pascua, la Inspección Provincial de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Oudomxay, en colaboración con Free the Bears, logró el rescate de dos osos lunar que eran ofrecidos ilegalmente a través de Facebook.

Así encontraron a las dos osas ofrecidas en Facebook

Las oseznas, dos hermanas de apenas dos meses de edad y con un peso inferior a los 3 kilogramos, fueron halladas en condiciones críticas: desnutridas, hacinadas y ocultas en una cesta de plástico para la ropa.

Según los expertos, fueron extraídas ilegalmente de su hábitat natural, un proceso en el que es probable que su madre haya muerto.

Matt Hunt, director ejecutivo de Free the Bears, señaló que este caso refleja una tendencia alarmante: los traficantes de vida silvestre se están desplazando de los mercados físicos a plataformas digitales.

Detienen al responsable de la venta de osos en Facebook

Aunque este operativo terminó con el arresto del culpable, Hunt destaca que las deficiencias en la respuesta de las redes sociales siguen siendo aprovechadas por los delincuentes.

De acuerdo con Free the Bears, debido a que fueron separadas de su madre a una edad tan temprana, las autoridades confirmaron que es poco probable que las pequeñas puedan regresar a la naturaleza.

En su lugar, requerirán cuidados especializados de por vida en un santuario, donde podrían vivir más de 30 años. Actualmente, las oseznas (identificadas como los rescates número 171 y 172 de la organización en Laos) se encuentran bajo vigilancia veterinaria las 24 horas en el Santuario de Vida Silvestre de Luang Prabang.

Captan a osezna en deplorables condiciones en zoológico de Nuevo León

El año pasado se difundió un video en redes sociales que generó indignación en Nuevo León, luego de que se mostrara a una osezna en condiciones críticas dentro del zoológico La Pastora, en Monterrey.

El ejemplar de oso negro americano aparece rodeado de moscas, con aparente sarna y visiblemente decaído, lo que desató cuestionamientos sobre el estado de salud de los animales bajo resguardo en el parque.

La denuncia fue realizada por la activista Cristina Marmolejo, quien exhibió en sus redes sociales imágenes de la cría.