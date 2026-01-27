Rescate a hombre atrapado en excavación en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara se reportó incidentes que movilizaron a cuerpos de rescate y seguridad durante las últimas horas, dejando un saldo de una persona salvada y un deceso por violencia.

03:00 Horas: Maniobras para rescatar a hombre atrapado en una excavación

Un despliegue inusual de unidades de emergencia tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Ciudad del Sol, específicamente en la vía lateral de López Mateos, donde intercepta con Mariano Otero. La alerta inicial provino de una mujer joven, quien notificó a oficiales de tránsito sobre la presencia de un individuo atrapado en el fondo de una excavación de gran magnitud. Al confirmar el hallazgo del sujeto, los agentes viales solicitaron el apoyo inmediato de especialistas, ya que el hombre se encontraba en una zona de difícil acceso con una hondura estimada entre los15 y 20 metros.

Pese a lo aparatoso del escenario, el individuo no mostraba heridas externas evidentes tras su localización. Ante la complejidad de la estructura, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, expertos en operaciones de salvamento urbano, arribaron al sitio para iniciar las labores de recuperación.

🔴#IMPORTANTE | Rescatan a un sujeto en una obra en construcción del municipio de Zapopan.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/qnaD5sTDOC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 27, 2026

05:15 Horas

Tras un operativo que se prolongó por más de dos horas, los rescatistas lograron extraer al hombre de la fosa utilizando sistemas de poleas, cuerdas y técnicas de descenso controlado. Una vez que el sujeto fue puesto a salvo en la superficie, especialistas en cuidados críticos del equipo Samu procedieron a realizar una revisión médica exhaustiva. El diagnóstico determinó que el hombre no presentaba traumatismos, aunque sí manifestaba un cuadro clínico de hipotermia debido a la exposición prolongada al frío.

Al ser cuestionado sobre las causas del incidente, el involucrado aclaró que no se trató de un accidente, sino que él mismo decidió bajar a la construcción de forma voluntaria. Sin embargo, explicó que el descenso de la temperatura en el interior de la obra mermó sus capacidades físicas, impidiéndole escalar de vuelta hacia la calle por sus propios medios.

06:30 Horas: Ataque armado en la colonia El Betel

La tranquilidad de la colonia El Betel se vio interrumpida por múltiples llamados a las líneas de auxilio que alertaban sobre detonaciones de proyectiles de arma de fuego. Elementos de la policía de Guadalajara se trasladaron de inmediato al punto geográfico conformado por las vialidades Hebrón y Carpenau. Al arribar al sitio, los oficiales encontraron a un hombre tendido en el suelo con rastros visibles de sangre, solicitando de forma prioritaria la intervención de los servicios prehospitalarios de la Cruz Verde.

Personas que se encontraban cerca del lugar del crimen declararon ante las autoridades haber escuchado por lo menos tres disparos. A pesar de la rápida llegada de los paramédicos, tras una breve revisión se confirmó que la víctima ya no presentaba funciones vitales.

🔴#IMPORTANTE | Fue agredido un sujeto con arma de fuego en calles de la Col. El Bethel de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/uTRiJk2jYy — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 27, 2026

07:45 Horas

Personal médico detalló que el fallecido, cuya edad oscilaba los 38 años, presentaba tres impactos de bala distribuidos estratégicamente: uno en la zona del pecho y dos más localizados en el área craneal. Ante la gravedad del suceso, la zona fue acordonada bajo un fuerte resguardo policial.

Respecto a los responsables de la agresión, las dependencias municipales optaron por no difundir detalles adicionales, manteniendo una postura de reserva. Actualmente, las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los culpables han quedado bajo la responsabilidad exclusiva de los agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

