ZMG de noche

Notas
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Fuerte choque en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Dos camionetas colisionan en Juárez y Enrique Díaz de León; hay 4 heridos
Un accidente ocurrió durante la madrugada en el cruce de Juárez y Enrique Díaz de León; un vehículo terminó impactado contra un árbol, así la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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Un joven apuñalado junto a un arroyo y otro baleado en la pierna: Dos hechos violentos movilizan a la policía en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Dos agresiones distintas a jóvenes en la Zona Metropolitana de Guadalajara movilizaron a paramédicos y unidades de la policía municipal.
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Noche violenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara: atropellan a mujer en Santa Tere y atacan a policías en Mezquitán Country
La violencia nocturna en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejó a una persona fallecida tras ser arrollada y un operativo masivo tras una balacera contra oficiales.
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Ataque en San Martín de las Flores: Balean y golpean a 3 jóvenes en Tlaquepaque; así la Zona Metropolitana de Guadalajara
La madrugada de este lunes se registró movilización policiaca en una institución de salud tras el ingreso de tres jóvenes agredidos en calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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Riñas y ataques con arma blanca dejan tres heridos en colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Una jornada de violencia por agresiones con armas blancas se registró en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara; dejó un saldo de tres heridos.
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Noche de accidentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Volcadura y atropellado en Tlaquepaque
Dos incidentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejaron una volcadura y, lamentablemente, una persona atropellada; esto sucedió.