Cambios y restricciones al Hoy No Circula del martes 25 de agosto en CDMX y Edomex

¿Seguro que circulas? Si planeas conducir por la Ciudad de México o el Estado de México, revisa el Hoy No Circula para evitar una multa que puede afectar tu bolsillo para este martes 25 de agosto.

El programa busca reducir las emisiones contaminantes y aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche en las 16 alcaldías de la capital y en varios municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan el martes en CDMX y Edomex?

Este martes deben suspender su circulación los vehículos que tengan:



Autos con engomado rosa.

Autos con terminación de placas 7 y 8.

Autos con holograma 1 y holograma 2.

Hoy No Circula martes|CAMe

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos , están exentos del programa, salvo que se active una contingencia ambiental; esto debido a que cuentan con tecnologías limpias, dejan menor impacto ambiental o cumplen funciones sociales esenciales.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula opera en más de 30 municipios del Estado de México, incluyendo Toluca y Santiago Tianguistenco; además de:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro, ya que la sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que para 2026 representa una multa aproximada de 2 mil 400 a 3 mil 600 pesos, dependiendo de la autoridad que aplique la infracción y la UMA vigente.

Además del pago de la multa, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, generando gastos adicionales por arrastre y resguardo. Así que si no quieres afectar tu quincena, piénsalo dos veces antes de salir en tu auto.