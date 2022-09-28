¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 28 de septiembre

Este es el resumen de la mañanera de AMLO del miércoles 28 de septiembre. Entre los temas que destacan son temas como el rescate de zonas arqueológicas en la construcción del Tren Maya.

Avance del salvamento arqueológico en Tren Maya

Diego Prieto, director del INAH, informó en la mañanera de AMLO que hay 450 arquéologos y 900 profesionistas trabajan en la construcción del Tren Maya para recuperar y conservar bienes que pertenecían a la cultura mayas.

Detalló que al 27 de septiembre se tienen identificados 26 mil 301 elementos inmuebles, edificiaciones, plazuelas, áreas residenciales, "datos importantes de datos constructivos de las poblaciones mayas", indicó.

También se han recuperado mil 411 bienes muebles relativamente completos, como metates, objetos de ceramica, elementos de piedra, entre otros objetos.

Se recuperaron 484 vasijas completas de análisis y restauración con inscripciones de glifos mayas y 938 rasgos naturales.

AMLO esperará resolución de tribunal sobre Américo Villareal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en se confirme la victoria de Américo Villarreal como gobernador electo de Tamaulipas, cuyo caso lo resolverá el Tribunal electoral este 28 de septiembre.

El mandatario advirtió que si se comete un injusticia en contra de Américo Villarreal empeorarán las cosas.

“Estoy esperando la resolución del tribunal, pienso que se han tardado y que eso genera más especulación y más confrontación y difamaciones y guerra sucia. Sin duda hay presiones. Si se comete una injusticia, no se va a resolver nada, al contrario se van agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta, ya no son los tiempos de antes”.