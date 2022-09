AMLO confía en triunfo de Américo Villarreal en Tamaulipas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme el triunfo de Américo Villarreal como gobernador electo de Tamaulipas, pues advirtió que de lo contrario, empeorarán las cosas.

En la conferencia mañanera, AMLO no quiso profundizar sobre la discusión que se hará en el Tribunal electoral este mediodía sobre el caso de Américo Villarreal, pero aseguró que ya no es como antes que se fabricaban delitos.

“Estoy esperando la resolución del tribunal, pienso que se han tardado y que eso genera más especulación, más confrontación, difamaciones y guerra sucia. Sin duda hay presiones. Si se comete una injusticia, no se va a resolver nada, al contrario se van agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta, ya no son los tiempos de antes”.

#EnLaMañanera | A horas de que el #TEPJF valide el triunfo de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, el presidente @lopezobrador_ llamó a las autoridades judiciales a mantener su imparcialidad. pic.twitter.com/c0wwsAdXkL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2022

AMLO confía en Américo Villarreal

El presidente aseguró que confía en Américo Villareal a quien considera una persona decente, junto con su familia, por lo que esperará a la resolución del Tribunal electoral y que se actúe con libertad y no de forma facciosa.

“No nos adelantemos, esperemos que el tribunal resuelva y que también se le deje a las autoridades competentes, que presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad, que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa, ya no se acepta eso, ya no se permite, además el que actúe así debe ser sancionado. El fraude electoral es delito grave, es de las reformas que se hicieron la Constitución y hay otros mecanismos, vamos a esperarnos. Conozco al doctor Américo Villarreal, lo considero un hombre decente, recto, nada qué ver con mafias”, aseveró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la simpatía que mantiene la Columna Armada con Américo Villareal no es suficiente para que sea acusado de vínculos con delincuencia organizada. pic.twitter.com/ANTADmCN2E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2022

Hace unos días, Américo Villarreal solicitó su reincorporación a su escaño en el Senado, sin embargo, envió otra misiva a Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva, en la que le pide que deje sin efectos su solicitud porque el 1 de octubre tomaría protesta como gobernador de Tamaulipas.

“Confimo mi voluntad de dejar sin efecto la reincorporación de referencia, por convenir a mis intereses”, se lee en el oficio.