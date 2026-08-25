Al borde del linchamiento: retienen a 6 presuntos delincuentes y queman auto en Hidalgo

La tarde de este lunes 24 de agosto, intentaron a linchar a seis personas en San Agustín Metzquititlán, Hidalgo, luego de que habitantes de las localidades Tuzanapa y El Enzuelado notaran que no eran de sus poblados y sospecharon de ellos.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron sobre la presencia de un Chevrolet Aveo cuyos ocupantes no eran conocidos en la zona. A través de llamadas y mensajes, los pobladores comenzaron a organizarse para localizarlos y preguntarles qué hacían en el lugar.

¿Por qué retuvieron a las seis personas?

Tres de los ocupantes fueron retenidos inicialmente en Tuzanapa. Los demás intentaron escapar al notar el enojo de los habitantes, pero finalmente fueron localizados y retenidos en El Enzuelado.

Una vez reunidos, las seis personas fueron golpeadas por los pobladores y obligadas a caminar por la carretera México-Tampico, en medio de un ambiente que amenazaba con convertirse en un linchamiento.

Vecinos toman la justicia en sus manos en Hidalgo.



Habitantes retuvieron a cinco personas presuntamente relacionadas con delitos, incendiaron el vehículo en el que viajaban y a dos de ellos los amarraron y obligaron a caminar por la México-Tampico.



Finalmente fueron entregados… pic.twitter.com/gydJLTY1Lr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

¿Qué encontraron los pobladores en las mochilas?

De acuerdo con la información preliminar, los habitantes revisaron las pertenencias de los retenidos y encontraron desarmadores, pinzas de corte y otras herramientas.

Los pobladores señalaron que estos objetos podrían estar relacionados con actividades delictivas, aunque serán las autoridades las encargadas de determinarlo mediante la investigación correspondiente.

Elementos de las policías municipal y estatal de Hidalgo llegaron al lugar para controlar la situación y evitar que la violencia aumentara.

Los seis retenidos fueron asegurados y trasladados ante el Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Mientras tanto, la tensión dejó otra consecuencia: el Chevrolet Aveo fue incendiado por la turba y terminó prácticamente consumido por las llamas.