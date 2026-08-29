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Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX: Así el avance este sábado 29 de agosto

Si vas a viajar en el Metro de la Ciudad de México hoy sábado 29 de agosto, consulta aquí el avance de las líneas y retrasos.

Avance del Metro hoy 29 de agosto
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Escrito por: Amparo Castañeda

Este sábado 29 de agosto te compartimos EN VIVO el avance del Metro de la CDMX con todas las actualizaciones sobre retrasos en las líneas para que llegues a tiempo a tu destino.

Así avanza el Metro CDMX hoy sábado 29 de agosto

Alta afluencia Línea A

Reportan los usuarios que el avance es muy lento.

Línea 12 avanza lento

Usuarios reportan retraso desde la terminal de Tláhuac.

Retrasos en la línea 3

Usuarios reportan largos tiempos de espera.

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