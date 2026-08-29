Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX: Así el avance este sábado 29 de agosto
Si vas a viajar en el Metro de la Ciudad de México hoy sábado 29 de agosto, consulta aquí el avance de las líneas y retrasos.
Este sábado 29 de agosto te compartimos EN VIVO el avance del Metro de la CDMX con todas las actualizaciones sobre retrasos en las líneas para que llegues a tiempo a tu destino.
Así avanza el Metro CDMX hoy sábado 29 de agosto
Alta afluencia Línea A
Reportan los usuarios que el avance es muy lento.
Línea 12 avanza lento
Usuarios reportan retraso desde la terminal de Tláhuac.
Retrasos en la línea 3
Usuarios reportan largos tiempos de espera.