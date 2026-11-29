Decenas de perros de raza Pomerania fueron abandonados en un bosque de la región de Mazovia, cerca de Varsovia, Polonia, donde brigadas de rescate luchan contrarreloj para salvarlos; los animales presentan fracturas, tumores y graves infecciones, mientras la Fundación Judyta apunta a un presunto descarte masivo perpetrado por criaderos clandestinos.

Hasta el momento, los rescatistas han logrado poner a salvo a más de 20 ejemplares utilizando drones con cámaras térmicas en un radio de 30 kilómetros; sin embargo, al menos otros 15 o 20 perros permanecen escondidos entre la maleza y los reportes preliminares confirman que algunos no lograron sobrevivir a las bajas temperaturas y a sus heridas.

¿Cuál es la teoría detrás del abandono masivo en Polonia?

De acuerdo con el diagnóstico veterinario de la Fundación Judyta, organización con 12 años de experiencia en protección animal, los perros rescatados sufren patas rotas, tumores mamarios, enfermedades cutáneas y severas infecciones bucales; este cuadro clínico apunta a que fueron desechados deliberadamente por una operación de cría ilegal tras dejar de ser rentables para su reproducción o venta.

A diferencia de las versiones iniciales que descartaban sospechosos, la entidad confirmó que ya cuenta con indicios sobre los responsables y entregará todo el expediente médico a las autoridades polacas para fincar responsabilidades penales por maltrato animal.

Tensión durante el operativo y llamado a la ciudadanía

Las labores de búsqueda también enfrentaron momentos críticos luego de que pobladores intentaran arrebatar a un macho herido de las manos de un voluntario bajo falsas acusaciones de lucro; ante esto, la fundación pidió a la ciudadanía no perseguir ni llevarse a los animales por cuenta propia, pues portan parásitos y requieren cirugías costosas.

La transformación: de sobrevivir en el bosque a estar a salvo

Pese a que dos de los ejemplares aún permanecen graves luchando por su vida en terapia intensiva, la mayoría de los Pomerania rescata

dos ya muestran una notable recuperación física y emocional; en las imágenes compartidas por la fundación se observa a los pequeños limpios, alimentados y descansando bajo resguardo veterinario, a la espera de concluir sus cirugías ortopédicas, tratamientos dentales y esterilización para ser entregados en adopción a hogares definitivos.