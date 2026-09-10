Notas
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Mercurio se está encogiendo. Esto dicen los científicos
Mercurio se puede estar encogiendo más de lo que se esperaba. Sus arrugas y grietas revelan pistas sobre la evolución del planeta más cercano al sol.
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"¿Estamos solos en el universo?" La importancia del telescopio Roman lanzado hoy al espacio
La NASA lanza con éxito el telescopio Nancy Grace Roman. Descubre cómo buscará exoplanetas y estudiará la energía oscura desde el espacio.
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La NASA lanzará un nuevo telescopio para buscar exoplanetas: esta es la fecha y hora exacta
¡Se acerca la fecha! La NASA se prepara para el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman, que estudiará exoplanetas y millones de galaxias.
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Eclipse lunar: ¿Cada cuánto sucede y cómo funciona este fenómeno astronómico?
¿Cada cuánto ocurre un eclipse lunar? Conoce por qué sucede este fenómeno, qué papel juega el Sol, la Tierra y la Luna y por qué no ocurre cada mes.
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¿A qué suena el silencio cósmico? Así es como la NASA transforma el vacío del espacio en sonido real
Descubre cómo la NASA convierte las ondas electromagnéticas y los datos de misiones espaciales en audios reales para escuchar los misterios del cosmos.
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Los astronautas ya "ensuciaron" la Luna: la NASA confirma que llevamos microbios vivos al satélite
Aunque la NASA esteriliza los equipos, la piel humana transporta millones de bacterias que ya llegaron a la Luna y podrían sobrevivir en el Polo Sur.