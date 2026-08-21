Revelan identidad del hombre que, disfrazado de Chucky, persiguió y amenazó a peatones en Filadelfia

Zymire Hughes, de 22 años, fue identificado por la Policía de Filadelfia como el sospechoso de los episodios de hostigamiento y amenazas contra peatones ocurridos en el centro de la ciudad mientras llevaba una máscara de Halloween con apariencia similar al personaje de Chucky el muñeco diabólico.

Las autoridades ahora buscan localizarlo, luego de informar que abandonó la región de Filadelfia desde el pasado 18 de agosto.

Los hechos de intimidación ocurrieron durante la mañana del 12 de agosto en la zona de Center City y los alrededores de City Hall; de acuerdo con la investigación, Hughes habría recorrido las calles durante aproximadamente 15 a 20 minutos, acercándose a distintas personas mientras aparentemente grababa los encuentros con su teléfono celular.

Disfrazado con máscara de Chucky intimidó a corredores en Filadelfia

La investigación comenzó después de que una corredora acudiera con la policía para denunciar el encuentro con el hombre enmascarado; según las autoridades, la mujer intentó escapar mientras pedía ayuda y sufrió una lesión en una de sus piernas durante la huida.

La policía estima que al menos seis personas tuvieron algún tipo de contacto con el sospechoso, aunque no descarta que existan más víctimas que todavía no hayan acudido ante las autoridades.

En otro de los encuentros, una persona decidió enfrentar al hombre después de notar que la seguía; tras adoptar una postura defensiva, el sospechoso terminó alejándose del lugar.

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La apariencia que utilizaba también se convirtió en una de las principales características para identificarlo: llevaba una máscara de Halloween con aspecto de muñeco Chucky o muñeca poseída cuando se aproximaba a los peatones.

Hughes podría enfrentar varios cargos si es detenido

Las autoridades informaron que Hughes podría haber salido de Pensilvania y que suele trasladarse a las zonas de Los Ángeles y Las Vegas por motivos laborales.

En caso de ser localizado y detenido, enfrentaría distintos cargos, entre ellos amenazas terroristas, acoso, agresión simple, imprudencia temeraria e intimidación, según la información proporcionada sobre la investigación.

Zymire Hughes, de 22 años, fue identificado por la Policía de Filadelfia|Especial

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, añadió otro elemento al caso: Hughes se encontraba bajo libertad condicional por un delito cometido previamente en Pensilvania.