"¿Estás lista para morir?": Policía busca a hombre disfrazado de muñeca poseída que persiguió a peatones en Filadelfia

La Policía de Filadelfia busca a un hombre que, utilizando una máscara de muñeca poseída, habría perseguido y amenazado a por lo menos seis personas durante la madrugada del pasado miércoles en las inmediaciones del Ayuntamiento de Filadelfia; una de las víctimas fue una corredora a quien el sujeto habría preguntado si estaba “lista para morir”.

El incidente ocurrió alrededor de las 05:18 horas y quedó registrado parcialmente por cámaras de vigilancia; en las imágenes se observa al sospechoso siguiendo a una mujer que intentaba alejarse del lugar, mientras las autoridades buscan identificarlo y conocer si existen más personas que hayan sido abordadas.

La persecución quedó registrada cerca del Ayuntamiento

La investigación comenzó después de que una corredora acudiera ante la policía para reportar el encuentro con el hombre enmascarado; de acuerdo con las autoridades, la mujer corrió para escapar mientras pedía ayuda y terminó con una lesión en una de sus piernas durante la huida.

El sospechoso habría permanecido cerca de 20 minutos recorriendo la zona de Center City; durante ese periodo se habría acercado a varias personas, tanto hombres como mujeres, con la intención de intimidarlas.

La policía estima que al menos seis personas tuvieron algún tipo de encuentro con el individuo, aunque considera posible que existan otras víctimas que todavía no hayan presentado una denuncia.

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Police say a suspect wearing a creepy doll mask allegedly threatened and chased at least six people around Philadelphia City Hall last Wednesday, including asking one woman if she was “ready to die.” pic.twitter.com/IztaChEMce — Breaking911 (@Breaking911) August 18, 2026

Una máscara de Halloween y una pregunta que alarmó a una víctima

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la apariencia del sospechoso; llevaba una máscara de Halloween con aspecto de muñeca, utilizada para acercarse a los peatones durante la madrugada.

En el caso de la corredora, el hombre habría lanzado una amenaza antes de comenzar a seguirla; la mujer consiguió escapar y posteriormente informó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Otra persona que tuvo un encuentro con el sospechoso decidió enfrentarlo cuando notó que la seguía; según su relato, después de responderle y adoptar una posición defensiva, el hombre terminó alejándose del lugar.

La Policía de Filadelfia mantiene abierta la investigación y pidió a cualquier persona que haya sido abordada por el hombre de la máscara que se presente ante las autoridades.

Hasta ahora, el caso se concentra en identificar al sospechoso y determinar si estuvo involucrado en otros incidentes similares ocurridos en Filadelfia.