No era droga: Revelan la sustancia que llevaba Lorenzo Salgado Araujo cuando ICE lo asesinó

El pasado 7 de julio en Houston, Texas, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) asesinó a tiros al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien supuestamente llevaba consigo droga.

A casi tres semanas de su muerte, el caso vuelve a dar un giro de 180 grados y desata aún más la indignación de los migrantes latinos al confirmarse, por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, que no era droga la sustancia recolectada en la camioneta que conducía el mexicano.

¿Cuál era la sustancia que llevaba Lorenzo Salgado Araujo en su camioneta?

En la investigación posterior al asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, el FBI informó que encontraron en su camioneta una sustancia blanca y cristalina, e incluso en una declaración jurada mencionaron que tenía una apariencia que concuerda con la de la metanfetamina.

🚨 La Fiscalía del Condado de Harris, en #Houston, confirmó que la sustancia encontrada en la furgoneta de Lorenzo Salgado Araujo no era droga.



El migrante mexicano fue asesinado por un agente del #ICE a inicios de julio.



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Sin embargo, un portavoz de la Fiscalía de Distrito del Condado de Harris, mencionó que lo que el FBI detectó fue sal granulada, la cual se usa para elaborar sueros hidratantes, como antes ya lo había señalado la familia de Lorenzo Salgado Araujo.

Familia de Lorenzo Salgado Araujo exige justicia al Congreso de Estados Unidos

En medio de la polémica surgida por las nuevas investigaciones, la familia de Lorenzo Salgado Araujo le exige al Congreso de Estados Unidos que se esclarezcan los hechos y se haga justicia por la muerte.

En una audiencia pública organizada por miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, tomó la palabra para mandar un contundente mensaje.

"¿Cuántos más de nuestros padres tienen que morir, cuántos niños más tienen que estar a la espera de respuestas, cuántas esposas tienen que sufrir por la muerte de su pareja?", dijo Ronaldo Salgado en la audiencia pública.

“Este no es un asunto partidista, esto es un asunto de lo correcto y de lo incorrecto y pensemos que lo que pasó el 7 de julio incluyó muchas faltas”, agregó el hijo de Lorenzo Salgado Araujo.

