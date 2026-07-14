ICE suspende detenciones tras muerte del mexicano Lorenzo Salgado y de un colombiano

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) suspenderá temporalmente las detenciones de vehículos relacionados a la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.

Es decir, no podrán capturar a personas que viajen en automóviles, como medida de emergencia tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, lo anterior de acuerdo con la agencia internacional Reuters.

Según reportes de CNN, la medida está dirigida a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión, el área de ICE que se encarga de la detención y deportación de personas que viven de manera ilegal en Estados Unidos.

ICE suspende detenciones de automóviles tras muerte de mexicano y colombiano

Las nuevas restricciones para ICE llegan en un contexto muy complicado para las autoridades migratorias de Estados Unidos, pues en una semana, murieron dos latinos a manos de los agentes.

Apenas a las 7 de la mañana del lunes 13 de julio, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mató a un conductor en la ciudad de Biddeford, en Maine, ubicada a unos 24 kilómetros al sur de Portland.

Un tiroteo vinculado con agentes del ICE en Maine, Estados Unidos, dejó una persona sin vida.



Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/krdXcrndI8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

La víctima fue identificada como Joan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años, quien contaba con permiso de trabajo y un número de Seguro Social en Estados Unidos.

Días antes del incidente en Maine, otro operativo de ICE terminó con la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien recibió disparos por parte de un agente durante una acción de detención en Texas tras confundirlo con un presunto delincuente de nacionalidad guatemalteca.

Aumenta cifra de mexicanos asesinados por ICE

Con el fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, la cifra de migrantes mexicanos muertos en hechos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ya es de a 17.

De acuerdo a reportes de autoridades mexicanas, 14 de las 17 muertes de los connacionales a manos de ICE ocurrieron mientras se encontraban en centros de detención.

