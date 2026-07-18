Estados Unidos rechaza protestas de México por acciones del ICE

El Departamento de Estado de Estados Unidos devolvió al embajador de México en la unión americana, Roberto Lazzeri, las cartas enviadas por el Gobierno mexicano relacionadas con las acciones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

A través de una publicación en la red social X, la dependencia informó que el alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, sostuvo una reunión en Washington con el embajador mexicano, donde le fueron regresados los documentos enviados por México.

Western Hemisphere Affairs Senior Bureau Official Michael Kozak met Mexican Ambassador Roberto Lazzeri today in Washington. SBO Kozak returned Mexico’s letters that purport to direct the actions of U.S. Government personnel operating in U.S. sovereign territory. SBO Kozak also… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 17, 2026

Estados Unidos acusa a México de intentar influir en operaciones del ICE

Según el mensaje difundido por la dependencia estadounidense, Kozak devolvió las cartas al considerar que pretendían dirigir las acciones del personal del Gobierno de Estados Unidos. Además, recomendó que cualquier inquietud fuera planteada mediante los canales diplomáticos habituales.

El Gobierno de México ha enviado diversas notas diplomáticas para expresar su inconformidad por el trato recibido por migrantes mexicanos en Estados Unidos.

El día de hoy, el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington, D.C., como parte de los acercamientos diplomáticos que el Gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses —incluidos el Departamento de… — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) July 17, 2026

Como respuesta, la Embajada de México en Estados Unidos respondió que: "México continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación".

Funcionarios mexicanos se reunieron con director del ICE

El jueves, Roberto Lazzeri informó que él y Cristina Planter Riebeling, subsecretaria designada para América del Norte, realizaron una agenda de trabajo en Washington D. C. para atender las preocupaciones de México en materia migratoria y reforzar la protección de los connacionales.

Los funcionarios mexicanos sostuvieron una reunión con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella, y con el subdirector Charles Wall. En el encuentro abordaron los casos de mexicanos fallecidos durante operativos o mientras permanecían bajo custodia de esa agencia.

En seguimiento a las medidas anunciadas por la presidenta tras informar la muerte de 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del ICE, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México en Estados Unidos y los consulados del país presentaron solicitudes ante las fiscalías estatales competentes para dar seguimiento a esos casos.

