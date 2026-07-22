Atentado contra ICE: FBI detiene a exmilitar por provocar incendio en oficina de Nueva York

Ya son varias semanas en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos se mantiene en el ojo del huracán por las acciones de sus agentes contra ciudadanos de origen latino, principalmente por causar la muerte a tiros de un mexicano y de otro ciudadano colombiano.

Sin embargo, esta vez el ataque fue contra el organismo de seguridad estadounidense, específicamente en una de sus oficinas ubicada en Manhattan, Nueva York.

Atentado contra oficina del ICE en Nueva York

Durante la mañana del lunes 20 de julio, autoridades de Estados Unidos informaron un atentado contra la oficina local en Manhattan, Nueva York del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo a los reportes oficiales, un hombre identificado como un veterano del Ejército de Estados Unidos provocó un incendio en las afueras del edificio federal Jacob K. Javits.

#MUNDO | En redes sociales circulan videos del momento en que un hombre es detenido tras provocar un incendio con un artefacto incendiario frente al edificio 26 Federal Plaza, en Nueva York, donde funcionan tribunales de inmigración y oficinas del ICE.

El hecho dejó dos personas… pic.twitter.com/8W87O9bt0O — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 20, 2026

Además, se mencionó que el ataque en el edificio número 26 de Federal Plaza, habría sido una protesta contra las políticas migratorias impulsadas por el presidente de la Unión Americana Donald Trump.

Detienen a veterano del Ejército de Estados Unidos por incendio en oficina del ICE

El subdirector adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Barnacle, anunció la detención del involucrado en el incendio en las afueras del edificio del ICE en Manhattan, Nueva York.

De acuerdo al comunicado oficial, el individuo fue identificado como Andrew Arrabaca, de 43 años, del que se tiene constancia de servir en el Ejército de Estados Unidos entre 2001 y 2005, desempeñando funciones como mecánico de misiles.

Además, Kash Patel, director del FBI, anunció que el detenido es investigado por el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI por si tuviera algún nexo con grupos terroristas que operan en Estados Unidos.

"Esta mañana, un individuo desplegó un dispositivo incendiario fuera del 26 Federal Plaza en Nueva York. El individuo está bajo custodia y se han reportado dos lesiones menores hasta el momento. El FBI JTTF está investigando el incidente.", dijo Kash Patel.

