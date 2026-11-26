La misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA) reveló las consecuencias del impacto que la nave DART de la NASA provocó en el asteroide Dimorphos en 2022, durante el primer experimento de defensa planetaria de la humanidad.

Las imágenes iniciales muestran que la colisión dejó un cráter de dimensiones comparables a las de un estadio y modificó la forma de una de las caras de la roca espacial.

¿Cómo fue desviado el asteroide Dimorphos?

El objetivo de Hera es estudiar de cerca los efectos de aquella prueba, en la que DART chocó contra Dimorphos a una velocidad de 21 mil 960 kilómetros por hora para comprobar si era posible alterar la trayectoria de un asteroide y desarrollar métodos que, en el futuro, permitan evitar una posible amenaza para la Tierra.

Además del enorme cráter, los investigadores encontraron rocas alrededor del asteroide, un elemento que no esperaban observar de esa manera.

Las dimensiones de Dimorphos son similares a las de algunos asteroides que podrían representar una amenaza, por lo que fue elegido como escenario para probar tecnologías de defensa planetaria.

BIG NEWS! We have a whole new look at Dimorphos, the first asteroid humans have ever moved 👀☄️ @ESA_Hera mission has captured Dimorphos completing a full orbit around its larger companion, Didymos. Look closely and you will see the impact site come into view, and Dimorphos… pic.twitter.com/jWsuwz3H98 — European Space Agency (@esa) November 25, 2026

Entre los primeros resultados también destaca que la colisión alteró el movimiento de Dimorphos, que comenzó a girar de manera caótica.

Pese a estos cambios, otras zonas de su superficie parecen conservar las mismas características que mostraban en las fotografías tomadas por DART antes de abandonar la zona, de acuerdo con la ESA.

Antes de la llegada de Hera, los astrónomos habían recurrido a telescopios terrestres para medir las consecuencias del impacto.

Sus observaciones permitieron establecer que el tiempo que Dimorphos tarda en completar una órbita alrededor de Didymos disminuyó 33 minutos, una modificación considerablemente mayor a la que se había calculado.

Aunque ya se sabía que DART había expulsado grandes cantidades de roca y polvo, la misión europea permitirá examinar directamente las marcas de la colisión y entender mejor cómo reaccionó el asteroide.