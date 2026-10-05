“Libérenme ese barquito porque es de Andy”: La red del ‘Capitán Sol’ y el huachicol fiscal; testimonios que salpican a Andy López Beltrán

“La transa mayúscula se llama huachicol fiscal”. La detención de Miguel Ángel “N” alías el “Capitán Sol”, comenzó a destapar el rompecabezas del huachicol fiscal en México, revelando testimonios clave de ex mandos aduanales que acusan al ex marino de intervenir para liberar embarcaciones a favor de Andrés López Beltrán.

El ‘Capitán Sol’, detenido en Zapopan, es señalado por encabezar la red de huachicol fiscal más grande en la historia de México, además de sus vínculos con el hijo de AMLO.

“Todos los caminos llevan a Andy (...) Pero el camino que lleva a Andy directamente es Amílcar Olán”, señaló el periodista Luis Cárdenas para Hechos AM.

El huachicol fiscal, las piezas del rompecabezas y la preocupación de Estados Unidos

Luis Cardenas señaló que todos son piezas sueltas de un mismo rompecabezas. Además, aseguró que la preocupación principal de Estados Unidos es que México, el socio comercial más importante del país, se encuentre bajo el control total del crimen organizado.

“Más allá de las transas que hicieron con el tren, más allá de las trans que hicieron con las constructoras (...) La transa mayúscula se llama huachicol fiscal‘”, declaró Luis Cárdenas.