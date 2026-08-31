Reunión secreta en la Condesa: Captan a los hermanos López Beltrán y Daniel Asaf en restaurante exclusivo

Una publicación del periódico El Universal reveló que el pasado lunes 24 de agosto se llevó a cabo una reunión privada entre Andy López y Gonzalo López Beltrán, acompañados por Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el reporte periodístico, el encuentro tuvo lugar en un exclusivo restaurante de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, donde los asistentes estuvieron acompañados por otros dos empresarios durante alrededor de cinco horas.

Protección a la cúpula: El encubrimiento de la FGR en la red de huachicol fiscal que salpica a Andy López Beltrán

La información divulgada señala que el establecimiento fue cerrado en su totalidad de manera exclusiva para el grupo durante el tiempo que se prolongó la comida. El reporte ha generado señalamientos debido al elevado costo de la reserva y el consumo en el lugar, contrastando con el discurso de austeridad promovido por la administración del gobierno saliente, además de poner el foco en la presencia de Asaf, señalado previamente en investigaciones periodísticas como presunto operador en la asignación de contratos millonarios en el periodo anterior.