¿Revisión de rutina? Conoce cuándo puede un policía revisar tus pertenencias en CDMX

"Es una revisión de rutina": Ante una revisión policial en la Ciudad de México (CDMX), es importante conocer cuáles son tus derechos y en qué circunstancias la autoridad puede revisar tus pertenencias, como una mochila, celular o vehículos.

El Artículo 16 de la Constitución establece reglas sobre los actos de molestia de la autoridad, por lo que conocerlas puede ayudarte a identificar posibles abusos.

5 puntos que debes conocer ante una "revisión de rutina"

Si un policía de la CDMX tre detiene y pretende revisar tu coche o tus pertenencias, hay algunos puntos que debes conocer para defenderte de un posible abuso de autoridad.



Pregunta el motivo específico de la detención. El primer paso es preguntar al policía cuál es el motivo específico de la detención. Si el agente no puede nombrar una causa legal, la revisión quedaría sin sustento y esto podría invalidar cualquier procedimiento. La policía no puede revisar tus pertenencias, tu vehículo o a ti únicamente porque sí. La Suprema Corte ha señalado que determinadas inspecciones pueden realizarse sin orden judicial cuando existen elementos objetivos que generan una sospecha razonable de la posible comisión de un delito. Pide la identificación del policía. Otra recomendación es pedir al agente que se identifique y tomarle una fotografía. Toda autoridad está obligada a identificarse. Esto permitirá, de ser necesario, presentar una queja ante la Comisión de Asuntos Internos. Sobre la identificación oficial. Un policía puede pedirte una identificación oficial, pero no puede detenerte por decidir no mostrarla. Puedes grabar el procedimiento. Grabar en la vía pública es completamente legal.

@patyurriza ¿Sabías que las famosas "revisiones de rutina" son ilegales y violan el Artículo 16 de la Constitución? En la CDMX ningún policía puede revisar tus objetos personales como la mochila el celuar o tu vehículo sin una causa justificada. Aqui te dejo 5 puntos que tienes que saber para evitar cualquier abuso de las autoridades. Si te sirvió este video, ¡compartelo! ♬ sonido original - Paty Urriza

Las llamadas "revisión de rutina" no existen y no están comtepladas en la ley ni en la Constitución. Si una persona fue víctima de un acto delictivo por parte de un servidor público, lo ideal es que esto sea denunciado en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

