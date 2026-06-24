TEPJF valida spot de Morena contra Ricardo B. Salinas Pliego: Acusan doble rasero y desprotección a ciudadanos

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó un polémico spot del partido Morena que utiliza de forma directa la imagen del empresario Ricardo Salinas Pliego. Por mayoría de votos, la Sala Superior consideró que el promocional político no incurre en calumnia ni en un uso indebido de la pauta. Sin embargo, la resolución encendió las alarmas dentro y fuera del tribunal, acusando un preocupante doble rasero en los criterios de los magistrados que supuestamente dominan el órgano electoral a favor del oficialismo.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien votó en contra de la decisión, advirtió de manera contundente que este fallo sienta un precedente muy preocupante que deja completamente vulnerables a los ciudadanos frente al poder de los partidos políticos. Rodríguez Mondragón argumentó que Morena no debería utilizar los recursos públicos ni los tiempos oficiales de radio y televisión para atacar a un privado, independientemente de si esa persona goza de proyección pública o les cae bien o mal.

El magistrado explicó que usar la imagen de alguien sin su autorización en un promocional partidista constituye una flagrante violación a la ley.

La ley del embudo: Impunidad para la 4T, censura para la oposición

Esta polémica decisión deja en evidencia un desequilibrio absoluto y una falta de equidad en la contienda. El fallo del TEPJF parece indicar que cualquier persona con presencia mediática quedará expuesta al uso partidista de su imagen sin una justificación objetiva que lo respalde; el solo hecho de ser conocido no legitima que se pisoteen los derechos ciudadanos.

Para dimensionar el absurdo y la parcialidad del árbitro electoral, vale la pena hacer un ejercicio de memoria comparativa:



Con el ciudadano privado: Contra Ricardo B. Salinas Pliego

Contra Con el partido oficial: Hace apenas un par de semanas, el mismo tribunal le bajó un spot al PAN por señalar que en Morena se aliaron con el crimen y entregaron el gobierno a la delincuencia. En ese caso, la 4T y los magistrados consideraron de inmediato que se trataba de narrativas de violencia, criminalización y apología del delito.

⚖️ El Tribunal Electoral validó un spot de Morena (@PartidoMorenaMx) que utiliza la imagen de Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas), presidente de @gruposalinas, al considerar por mayoría que no hubo calumnia ni uso indebido de promocional político. Sin embargo, el magistrado… pic.twitter.com/evUOAfUyyV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 24, 2026

El duro mensaje del spot censurado al PAN

Aquel promocional de la oposición que el tribunal sí decidió censurar de forma exprés contenía un mensaje demoledor sobre la realidad de inseguridad que azota al país:

"Los traicionaron. Enterraron la esperanza que tanto vendieron. Se aliaron con el crimen para ganar poder y protegieron a sus socios. Tres millones de familias viven con miedo; un partido que entrega el gobierno al crimen carga con cada muerte, cada desaparición, cada familia desplazada, cada negocio extorsionado y el dolor de un país entero. México ha vivido tiempos duros, pero nunca tan oscuros como con ellos. Eso es traicionar a toda su gente".

Aquel fuerte reclamo contra el partido que hoy domina las cámaras, el Poder Judicial, el Gobierno Federal y la mayoría de las gubernaturas fue silenciado por el árbitro electoral. En contraste, el ataque directo de un partido poderoso contra un ciudadano en particular fue validado por completo, demostrando que antepusieron los intereses de los dueños de la 4T por encima de los derechos de los ciudadanos.