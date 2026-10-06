Ricardo Monreal se baja de la reelección; deja en Morena la decisión sobre su futuro

Ricardo Monreal no se registró para buscar nuevamente una diputación federal por Morena; el coordinador de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aseguró que no tiene una ambición personal por mantenerse en el cargo y que será el propio partido el que determine si todavía puede ser útil al movimiento.

Su postura llega mientras Morena enfrenta un proceso interno con miles de personas interesadas en obtener una candidatura a una diputación federal. De acuerdo con Monreal, alrededor de 150 diputados también buscan repetir en el cargo.

Frente a ese escenario, el legislador sostuvo que su prioridad no es asegurar una posición, sino identificar desde dónde puede ayudar al partido a consolidarse y conservar la mayoría.

“No tengo ambiciones personales”, afirmó.

Monreal no contempla irse de Morena

El coordinador morenista también dejó claro qué haría si la dirigencia determina que ya no tiene un papel dentro del movimiento.

Monreal aseguró que no buscaría incorporarse a otro partido político y tampoco crearía una asociación civil para continuar con una actividad política por otra vía.

En ese supuesto, explicó que regresaría de tiempo completo a la academia, una actividad que considera fundamental y que, dijo, disfruta particularmente.

También señaló su interés por escribir libros.

Por ahora, sin embargo, dijo que esperará a que Morena concluya su análisis antes de definir cuál será su siguiente paso.

La decisión, explicó, no parte de una falta de interés por continuar trabajando, sino de la idea de que no debe existir una aspiración personal por encima de lo que el movimiento considere necesario.

Un proceso con cientos de aspirantes

Monreal también puso sobre la mesa la dimensión del proceso interno que atraviesa Morena para definir sus próximas candidaturas.

Según lo expuesto por el legislador, son miles las personas que buscan una diputación federal y cerca de 150 diputados que ya ocupan una curul pretenden reelegirse.

En ese contexto, Monreal decidió no registrarse para repetir en el cargo y esperar a que la dirigencia valore los perfiles y las necesidades del partido.

Su planteamiento es que la discusión no debe centrarse únicamente en quién quiere permanecer, sino en dónde puede ser más útil cada integrante para fortalecer al movimiento.

Monreal respalda mantener a quienes participaron en las encuestas

Durante sus declaraciones, Monreal también fue cuestionado sobre Andrea Chávez y su futuro político después de quedar cerca de obtener la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua.

El legislador consideró acertada la decisión del partido de mantenerla dentro de su estructura y señaló que no debería perderse la fuerza que representa una persona que estuvo cerca de obtener el resultado favorable en la encuesta.

Ante la pregunta de si esta decisión podía considerarse un “dedazo” o un “premio de consolación”, Monreal rechazó ambas interpretaciones.