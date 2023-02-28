Ricardo Monreal acusa que Plan B no se ha publicado en DOF por falta de firma de Santiago Creel

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, acusó que el Plan B de la Reforma Electoral no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la falta de firma del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

Cabe recordar que el Plan B, impulsado por el Presidente de la República Mexicana (AMLO), tenía pensado publicarse en el DOF el pasado lunes 27 de febrero; sin embargo, fue hasta la declaración de Ricardo Monreal que se dio la razón de la falla de este.

“Respetuosamente, le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que ya firme, junto con su secretario, porque el proyecto todavía hasta ayer no se había enviado para su publicación”, externó Ricardo Monreal durante un breve encuentro con medios.

Asimismo, reiteró que desde el miércoles, fecha en que el Plan B fue aprobado por el pleno del Senado de la República, se envió a la Cámara de Diputados para obtener la firma de Santiago Creel y enviarse al Ejecutivo para su publicación en el DOF.

El senador @RicardoMonrealA dijo que la #ReformaElectoral no se ha publicado en el Diario Oficial debido a que la Cámara de Diputados no ha enviado el documento firmado al Ejecutivo Federal.



Indicó que sin este trámite éste no podrá ser publicado. pic.twitter.com/5REtOaa8QO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 28, 2023

Señalan como mentira acusaciones de Ricardo Monreal sobre publicación de Plan B en el DOF

Ante la declaración de Ricardo Monreal, Gustavo Madero, quien fue presidente del Senado, dio a conocer en una conferencia que lo dicho por el senador es mentira, pues Santiago Creel, como presidente de la mesa directiva, firmó cuando envió la minuta al Senado.

"No tiene que recoger firmas de algo que ya está firmado", acusó. Asimismo, dio a entender que Ricardo Monreal está justificando al Ejecutivo, pues no tiene "ninguna justificación" para no publicar el Plan B en el DOF.

Cabe recordar que para que el Plan B de la Reforma Electoral entrara en vigor, era necesario que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación.

A pesar del intercambio de acusaciones, no se tiene una fecha establecida para la publicación del Plan B en el DOF después de que estuviera programada para el lunes 27 de febrero.