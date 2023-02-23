Pleno del Senado aprueba el Plan B de la Reforma Electoral

Este miércoles 22 de febrero el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen del llamado Plan B de la Reforma Electoral, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dos días después de que las comisiones aprobaran el dictamen del Plan B de la Reforma Electoral, el pleno del Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra el proyecto de AMLO.

Ahora, el dictamen será remitido al Ejecutivo para su promulgación a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Durante la votación, senadores desecharon la cláusula de vida eterna para los partidos políticos con lo cual queda avalado el Plan B de la Reforma Electoral y de esa manera concluye el proceso legislativo del mismo.

Cabe recordar que fue el pasado 21 de febrero cuando, tras ser aprobado el dictamen del Plan B de la Reforma Electoral, la Gaceta del Senado publicó la minuta para su debate en el pleno del Senado de la República.

¿Qué es el Plan B de la Reforma Electoral?

El dictamen de las leyes secundarias en materia electoral, también conocido como el Plan B de la Reforma Electoral, se aprobó el 20 de febrero en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo, encabezado por AMLO, y fue una alternativa legal, luego de que la Reforma Constituciónal en materia electoral no se aprobara en el Legislativa.

¿En qué consiste el Plan B de la Reforma Electoral?

Esta iniciativa busca reformar, derogar y adicionar disposiciones al menos tres leyes:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley General de Partidos Políticos.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Uno de los puntos polémicos del Plan B de la Reforma Electoral era la llamada "vida eterna" de los partidos políticos, que consiste en la transferencia de votos entre las bancadas mayoritarias a las minoritarias.

El Plan B de la Reforma Electoral indica que se podrán eliminar los fondos y los fideicomisos del INE, con la intención de reducir el presupuesto.

Puntos del Plan B:

-Se compacta la estructura orgánica del INE

-Se reduce el tiempo para organizar procesos electorales

-Crea 300 juntas auxiliares con estructura eficiente para sustituir a las juntas distritales

-Eliminación de fideicomisos para jubilaciones de Consejeros.

-Permite voto en el extranjero solo con Pasaporte

-Ordena que módulos de credencialización se instalen preferentemente en edificios públicos.

-Ordena retabulación de sueldos en el INE

-Impide al INE “descarrilar” candidatos salvo por las causas contempladas en la Constitución.