INAI es respaldado por 18 países de la Red de Transparencia y Acceso a la Información

La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), integrada por 18 países Iberoamericanos, manifestó su apoyo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y enfatizó la importancia de garantizar que pueda desarrollar su labor sustantiva de promover y proteger los derechos humanos en beneficio de México.

En ese sentido, las autoridades de la RTA afirmaron que cualquier acción que menoscabe la autonomía e independencia de los órganos de la red, también afecta los procesos de consolidación de la institucionalidad democrática de Iberoamérica.

Esto se dio en el marco del XXIV Encuentro de la RTA, donde se encontró la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, acompañada de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, donde planteó que la situación que enfrenta México también podría trastocar otros valores por los que se ha luchado en América Latina con países hermanos como los que integran la Red presidida por el INAI.

“Si bien mantenemos un diálogo con el Senado de la República, esta es su última semana para hacer el nombramiento, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones; sabemos que no están sencillos los acuerdos donde intervienen distintos grupos políticos y, en esa parte, yo soy enfática al decir que lo que está en juego no es simple y sencillamente una institución del Estado mexicano que garantiza derechos humanos, sino que están en el juego justamente esos derechos fundamentales”, dijo.

📌🎙 En el marco del Encuentro de la Asamblea de la @RedIntercambio, una red de cooperación que agrupa a 35 autoridades de 18 países de Iberoamérica, se emitió una declaratoria que reafirma la importancia de que el INAI pueda desarrollar su labor sustantiva, @AdrianAlcala75 — INAI (@INAImexico) April 27, 2023

Juez frena nombramiento de comisionado del INAI

La tarde del pasado miércoles 26 de abril, el juez federal, Martín Santos, suspendió, por tiempo indefinido, el nombramiento de uno de los tres comisionados pendientes del INAI. El caso podría llegar a tribunales en los próximos días, pues existe la resolución de la jueza Celina Rico, quien concedió a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INAI, un amparo para obligar a que se concreten estos nombramientos.