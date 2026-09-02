¿Es peligroso el AICM? Detectan riesgo estructural en la Terminal 2 del aeropuerto; esto reveló el estudio

Atención, mexicanos. Un estudio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) reveló un importante hallazgo sobre las condiciones estructurales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (ACIM), detectando un riesgo de estructura alto de 76% en la Terminal 2.

El estudio fue realizado por siete investigadores, encabezado por Jesús Guadalupe Monjardín Quevedo, docente e investigador de la Facultad de Ciencia de la Tierra y el Espacio.

¿Por qué hay riesgo en la Terminal 2 del AICM? El contraste con la Terminal 1 y el análisis satelital

La investigación detalla que este porcentaje de riesgo está asociado principalmente al mantenimiento registrado en la Terminal 2 durante el año 2023, un contraste significativo frente a la Terminal 1 de este mismo aeropuerto, reportándola en óptimas condiciones y sin indicios de riesgo elevado.

El núcleo del proyecto radica en la aplicación satelital "InSAR", la cual mide la distancia entre el satélite y el terreno con precisión milimétrica, sin necesidad de acudir al lugar.

"La ventaja de utilizar imágenes es que no es necesario acudir al campo. En este caso, no fue necesario ir al aeropuerto, sino que utilizamos las imágenes tomadas del lugar para evaluar el riesgo estructural", explicaron los expertos.

Riesgo estructura en Terminal 2 del AICM: Esto reveló el estudio de la UAS|UAS

¿Hay riesgo de colapso en la Terminal 2 del AICM? Esto dicen los expertos

Los investigadores señalaron que los resultados del estudio muestran un riesgo en los estados límites de servicio, los cuales permiten influir en la percepción de comodidad y seguridad del usuario, así como indicar posibles fallas futuras, y no representan un colapso inminente.

Además, enfatizan la urgencia de realizar evaluaciones directas en el campo e instalar sensores para prevenir accidentes.

"Es algo importante porque refleja el nivel del trabajo; esta investigación puede ser citada por otros autores e integrada en sus estudios", aseguraron los investigadores del estudio publicado en la revista Results in Engineerin.

La revista cuenta con un factor de impacto de 9.4. Al respecto, el investigador resaltó que este hito refleja el alto nivel del trabajo desarrollado por la institución académica.