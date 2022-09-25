A través de su cuenta de Twitter, la exitosa cantante barbadense Rihanna, anunció que ella será la estrella del show de medio tiempo del Super Bol LVII, el cual se realizará el próximo 12 de febrero de Phoenix, Arizona.

Rihanna es considerada una de las artistas musicales más influyentes y exitosas del siglo XXI, por lo que muchos de sus fanáticos están emocionados por la llegada de este gran evento.

Fanáticos enloquecen en redes sociales tras noticia de Rihanna

A tan solo unos segundos de que la intérprete de “Diamonds” anunciara su participación en el medio tiempo del Super Bowl LVII, sus fanáticos no dudaron en expresar su emoción y apoyo a través de las redes sociales.

Y es que el estilo musical de Rihanna es considerado único, pues fusiona algunos géneros caribeños con música pop, además por reinventar su imagen a lo largo de su carrera, convirtiéndola en la artista favorita de muchas personas en el mundo.

definitivamente el super bowl necesitaba a rihanna y esto lo confirmapic.twitter.com/9Kz8Cvef7P — josi🍒; (@sighrems) September 25, 2022

¿Qué artista se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl LVI?

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Maty J. Blige y Kendrick Lamar hicieron vibrar al Super Bowl LVI son su participación el espectáculo de medio tiempo, rompiendo récord de audiencia.

La cancha del SoFi Stadium, donde se llevó a cabo el Super Bowl LVI, fue testigo del gran show que ofrecieron estos artistas, los cuales dejaron con un gran sabor de boca al público que asistió a este gran evento.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟



Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi — NFL (@NFL) January 20, 2022

¿Quién es Rihanna, la estrella del medio tiempo del Super Bowl LVII ?

Robyn Rihanna Fenty, mejor conocida como Rihanna, es una cantante, actriz, diseñadora y empresaria barbadense, que es considerada una de las mujeres más exitosas del siglo XXI.

Comenzó su carrera musical en el año 2003, cuando realizó una audición para el productor musical Evan Rogers; tiempo después firmó un contrato de seis álbumes con Def Jam.

El impacto que ha tenido Rihanna en la cultura pop la ha llevado a convertirse en un ícono de la música y de la moda, por lo que muchas personas se han referido a ella como la “Princesa del R&B” y la “Reina de la Moda”.

