Nueve Grammy´s la respaldan; Rihanna lista para Super Bowl 57

La ganadora de nueve premios Grammy, Rihanna, hará su esperado regreso a la presentación en vivo en el Super Bowl 57 el domingo, encabezando un espectáculo de medio tiempo que resaltará su cultura caribeña.

La cantante nacida en Barbados no ha lanzado un álbum en solitario desde enero de 2016 y los fanáticos clamarán por la estrella de 34 años cuando suba al escenario para una audiencia de millones en el State Farm Stadium, donde los Philadelphia Eagles se enfrentarán a los Jefes de Kansas City.

La superestrella mundial dijo que se inspiró para asumir el desafío después de dar a luz a su primer hijo en mayo.

Rihanna / Cantante:

Cuando te conviertes en mamá, algo sucede y sientes que puedes conquistar el mundo, puedes hacer cualquier cosa".

"Así que, a pesar de lo aterrador que fue porque no he estado en el escenario en siete años, hay algo emocionante en el desafío de todo. Y es importante para mí este año. Es importante para la representación, es importante para mi hijo para ver eso.", dijo a los periodistas en Phoenix.

Su único disco en solitario lanzado en los últimos siete años llegó en octubre, cuando lanzó "Lift Me Up" en homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman por la película de Marvel "Black Panther: Wakanda Forever", por la que fue nominada a un Premio de la Academia.

9 premios Grammy la respaldan; Rihanna lista para los reflectores del Super Bowl 57.

Rihanna se presentará por segunda vez en un Super Bowl

Es la segunda vez que se le pide a Rihanna que actúe en el Super Bowl, luego de que supuestamente rechazó una oferta en 2018 en solidaridad con el mariscal de campo Colin Kaepernick y su protesta contra la injusticia racial.

Si bien los detalles del espectáculo anual de medio tiempo están tan bien guardados como los libros de jugadas de los equipos opuestos, Rihanna insinuó que incorporaría elementos de su cultura caribeña en la actuación.

“Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este programa: representación, representación de inmigrantes, representación de mi país, Barbados, representación de mujeres negras en todas partes”, dijo.

Se necesitará un equipo de 300 a 400 trabajadores para armar el escenario en solo ocho minutos, y desarmarlo con la misma rapidez, una hazaña de ingenio que requiere una precisión militar para el concierto de medio tiempo de 13 minutos.