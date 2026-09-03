Una pelea por pasar al baño en una vecindad de Querétaro terminó a cuchillazos

Una discusión entre vecinos terminó en una riña campal dentro de una vecindad de la colonia Industriales, al poniente de la capital de Querétaro. El pleito dejó a nueve personas lesionadas, entre ellas dos con heridas provocadas por un arma blanca.

De acuerdo con policías, la pelea habría comenzado por una disputa relacionada con el uso de un baño compartido. Lo que inició como una discusión subió de tono hasta convertirse en una pelea entre al menos nueve inquilinos.

¿Qué pasó en la vecindad de Querétaro?

Cuando policías y paramédicos llegaron al lugar, encontraron a los nueve involucrados con distintas lesiones. Siete presentaban golpes, mientras que dos tenían heridas producidas con un objeto punzocortante.

Los dos heridos de mayor gravedad fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

¿Hubo detenidos por la riña en Querétaro?

La zona quedó bajo resguardo policial y uno de los involucrados fue señalado como probable responsable. Tras recibir atención, quedó detenido y posteriormente sería presentado ante la autoridad judicial.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió la pelea y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Qué pasará con los involucrados en la riña?

Después de la intervención de las autoridades, uno de los involucrados fue señalado como probable responsable y quedó detenido para ser presentado ante la autoridad judicial.

Los hechos ya son investigados mediante una carpeta de investigación, con la que se busca establecer cómo comenzó la pelea y qué participación tuvo cada una de las personas involucradas.

Será la autoridad correspondiente la que determine la situación jurídica del detenido y, en su caso, las responsabilidades que puedan derivarse de las lesiones ocasionadas durante la riña.