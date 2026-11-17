Un ciberataque de alcance mundial encendió las alertas de seguridad informática y llegó hasta México.

Y es que, una investigación encabezada por el especialista en ciberseguridad Scott Helme identificó que los sitios web de 178 organizaciones internacionales distribuyeron código malicioso a sus visitantes, con el objetivo de robar información financiera, intervenir operaciones con criptomonedas y comprometer dispositivos móviles.

Entre las organizaciones que aparecen en el listado se encuentra HSBC México, además de reconocidas compañías como Zoom, CNN, BBC, IKEA, Salesforce, Equifax y GitLab.

¿Cómo llegó el ciberataque a México?

El ataque aprovechó una vulnerabilidad en Experimentation, una herramienta de Optimizely utilizada por distintas compañías para probar y personalizar sus páginas de internet.

Los delincuentes consiguieron introducir código JavaScript malicioso en proyectos de algunos clientes.

El código malicioso tenía distintas funciones: podía sustituir direcciones de billeteras de criptomonedas, capturar información de tarjetas bancarias ingresada en formularios, obtener cookies y tomar capturas de pantalla.

Además, los investigadores detectaron herramientas de explotación dirigidas a dispositivos iPhone y iPad.

This is a big one.



We found malicious JavaScript being served through Optimizely to some of the world's largest websites.



178 organisations affected, with everything from crypto theft and card skimming to iOS exploits.



Zoom, BBC, CNN, HSBC, Salesforce, GitLab, KLM, IKEA,… — Scott Helme (@Scott_Helme) November 16, 2026

¿Cuáles son las 178 empresas afectadas por el ciberataque mundial?

El registro incluye empresas, filiales, marcas y servicios, por lo que no necesariamente representa a 178 grupos empresariales independientes.

Esta es la relación completa identificada por el investigador Scott Helme:

Banca y finanzas

1. Paychex

2. HSBC Estados Unidos

3. Equifax

4. SmartAsset

5. HSBC Hong Kong

6. ABN AMRO

7. TaxAct

8. HSBC México

9. HSBC Singapur

10. NetCredit

11. Associated Bank

12. S-Pankki

13. Equifax Canadá

14. Equifax Reino Unido

15. The Work Number (Equifax)

16. Funding Circle

17. HSBC Australia

18. CashNetUSA

19. OnDeck

20. ICS Cards

21. HSBC Emiratos Árabes Unidos

22. HSBC Malasia

23. Rest Super

24. HSBC Taiwán

25. HSBC Vietnam

26. HSBC Egipto

27. HSBC Filipinas

28. SmartAdvisor Match (SmartAsset)

29. Compare Club

30. ABN AMRO Lease

31. Energy Scout

32. Hang Seng Investment

2. Tecnología y software (23)

Tecnología y software

33. Zoom

34. Bitly

35. Salesforce

36. GitLab

37. Optimizely

38. Mixpanel

39. Typeform

40. InMotion Hosting

41. Wasabi

42. Perforce / Zend / Puppet

43. Tableau

44. Hootsuite

45. Smartsheet

46. MuleSoft

47. Thales / Imperva

48. Tricentis

49. Web Hosting Hub

50. QR Code Generator

51. ServiceChannel

52. Brandfolder

53. Intelex

54. Enverus

55. Accruent

Comercio minorista y moda

56. IKEA

57. ASOS

58. Mattel

59. American Eagle

60. Scheels

61. Ariat

62. American Girl

63. StackSocial

64. Crocs India

65. Levi’s Japón

66. Todd Snyder

67. Levi’s Indonesia

68. Just Russel

69. Loloi Rugs

70. Levi’s Australia

71. Levi’s Malasia

72. Levi’s Filipinas

73. Levi’s Singapur

74. Levi’s Corea del Sur

75. Levi’s Nueva Zelanda

Entretenimiento y streaming

76. Peacock

77. D&D Beyond

78. Wizards of the Coast

79. NOW TV

80. Zattoo

81. Crave

82. Starz

83. SkyShowtime

84. Bravo

85. SeaWorld

86. WOW (Sky Deutschland)

87. NOW Italia

Noticias y medios de comunicación

88. CNN

89. BBC

90. Fox News

91. NPR

92. CTV News

93. Fox Sports

94. BNN Bloomberg / CP24

95. TSN

96. Top Gear

97. BBC Earth

Aerolíneas y viajes

98. Alaska Airlines / Hawaiian Airlines

99. Transavia

100. Air France-KLM

101. KLM Países Bajos

102. Trafalgar

103. Contiki

104. Insight Vacations

105. The Travel Corporation

106. Costsaver

Salud y farmacéutica

Invisalign

108. Takeda

109. Covetrus

110. iTero (Align)

111. Covetrus Pharmacy

112. myCovetrus

113. RaySafe (Fluke)

114. Takeda Oncology

Industria y manufactura

Fluke

116. eMaint (Fluke)

117. Fluke Networks

118. Vaillant Alemania

119. Fluke Process Instruments

120. Fluke Biomedical

121. Landauer

122. Vaillant España

Telecomunicaciones

123. Virgin Media

124. Virgin Media O2

125. Vodafone Australia

126. O2

127. TPG Telecom

128. Mint Mobile

129. TalkTalk

Criptomonedas y trading

130. Ledger

131. IG

132. OANDA / Coinpass

133. Interactive Investor

134. TMS Brokers

135. Betashares

Seguros

136. Asurion / uBreakiFix

137. Mutual of Omaha

138. Admiral

139. Securian Financial

140. eRenterPlan

141. AKA (fondo de desempleo danés)

Sector inmobiliario

142. Buildium

143. Loft Living Apartments

144. Buildium

145. HireAHelper

146. Flytte.no y sitios de comparación asociados

147. MovingPlace

Alimentación y hospitalidad

148. Sitios de pedidos de restaurantes (order.online)

149. Heineken

150. Home Chef

151. Starbucks Canadá

152. Cinnabon

Hogar y dispositivos inteligentes

153. Resideo

154. Honeywell Home

155. myQ (Chamberlain)

156. Chamberlain

157. First Alert

15. Organizaciones sociales y sin fines de lucro

158. Change.org

159. ASPCA

160. UNICEF USA

161. DonorsChoose

Apuestas y juegos de azar

162. Betsson

163. PokerStars

164. Tombola

165. Betfred

Servicios profesionales

166. Freshfields

167. CohnReznick

168. Baringa

169. Cro Metrics

Logística y transporte

170. ShipStation / ShipEngine

171. Stamps.com

172. ShipEngine

Industria automotriz

173. Lucid Motors

174. O’Brien Glass

175. Red de concesionarios Chevrolet (Bill Rapp y otros)

Educación

176. Walden University

177. Perlego

178. Chamberlain University

¿El ciberataque mundial ya fue solucionado?

La compañía informó que corrigió la vulnerabilidad, retiró el código inyectado de los proyectos afectados, aseguró las cuentas involucradas y aplicó protecciones adicionales para impedir la distribución de scripts no autorizados.

En el caso de HSBC, la compañía señaló que los scripts no autorizados ya no estaban activos en sus sitios web.

Hasta ahora, se indicó que no se pudo determinar cuántos usuarios fueron afectados ni confirmar el éxito del robo de información en cada uno de los sitios involucrados.