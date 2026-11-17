Un ciberataque de alcance mundial encendió las alertas de seguridad informática y llegó hasta México.
Y es que, una investigación encabezada por el especialista en ciberseguridad Scott Helme identificó que los sitios web de 178 organizaciones internacionales distribuyeron código malicioso a sus visitantes, con el objetivo de robar información financiera, intervenir operaciones con criptomonedas y comprometer dispositivos móviles.
Entre las organizaciones que aparecen en el listado se encuentra HSBC México, además de reconocidas compañías como Zoom, CNN, BBC, IKEA, Salesforce, Equifax y GitLab.
¿Cómo llegó el ciberataque a México?
El ataque aprovechó una vulnerabilidad en Experimentation, una herramienta de Optimizely utilizada por distintas compañías para probar y personalizar sus páginas de internet.
Los delincuentes consiguieron introducir código JavaScript malicioso en proyectos de algunos clientes.
El código malicioso tenía distintas funciones: podía sustituir direcciones de billeteras de criptomonedas, capturar información de tarjetas bancarias ingresada en formularios, obtener cookies y tomar capturas de pantalla.
Además, los investigadores detectaron herramientas de explotación dirigidas a dispositivos iPhone y iPad.
¿Cuáles son las 178 empresas afectadas por el ciberataque mundial?
El registro incluye empresas, filiales, marcas y servicios, por lo que no necesariamente representa a 178 grupos empresariales independientes.
Esta es la relación completa identificada por el investigador Scott Helme:
Banca y finanzas
1. Paychex
2. HSBC Estados Unidos
3. Equifax
4. SmartAsset
5. HSBC Hong Kong
6. ABN AMRO
7. TaxAct
8. HSBC México
9. HSBC Singapur
10. NetCredit
11. Associated Bank
12. S-Pankki
13. Equifax Canadá
14. Equifax Reino Unido
15. The Work Number (Equifax)
16. Funding Circle
17. HSBC Australia
18. CashNetUSA
19. OnDeck
20. ICS Cards
21. HSBC Emiratos Árabes Unidos
22. HSBC Malasia
23. Rest Super
24. HSBC Taiwán
25. HSBC Vietnam
26. HSBC Egipto
27. HSBC Filipinas
28. SmartAdvisor Match (SmartAsset)
29. Compare Club
30. ABN AMRO Lease
31. Energy Scout
32. Hang Seng Investment
2. Tecnología y software (23)
Tecnología y software
33. Zoom
34. Bitly
35. Salesforce
36. GitLab
37. Optimizely
38. Mixpanel
39. Typeform
40. InMotion Hosting
41. Wasabi
42. Perforce / Zend / Puppet
43. Tableau
44. Hootsuite
45. Smartsheet
46. MuleSoft
47. Thales / Imperva
48. Tricentis
49. Web Hosting Hub
50. QR Code Generator
51. ServiceChannel
52. Brandfolder
53. Intelex
54. Enverus
55. Accruent
Comercio minorista y moda
56. IKEA
57. ASOS
58. Mattel
59. American Eagle
60. Scheels
61. Ariat
62. American Girl
63. StackSocial
64. Crocs India
65. Levi’s Japón
66. Todd Snyder
67. Levi’s Indonesia
68. Just Russel
69. Loloi Rugs
70. Levi’s Australia
71. Levi’s Malasia
72. Levi’s Filipinas
73. Levi’s Singapur
74. Levi’s Corea del Sur
75. Levi’s Nueva Zelanda
Entretenimiento y streaming
76. Peacock
77. D&D Beyond
78. Wizards of the Coast
79. NOW TV
80. Zattoo
81. Crave
82. Starz
83. SkyShowtime
84. Bravo
85. SeaWorld
86. WOW (Sky Deutschland)
87. NOW Italia
Noticias y medios de comunicación
88. CNN
89. BBC
90. Fox News
91. NPR
92. CTV News
93. Fox Sports
94. BNN Bloomberg / CP24
95. TSN
96. Top Gear
97. BBC Earth
Aerolíneas y viajes
98. Alaska Airlines / Hawaiian Airlines
99. Transavia
100. Air France-KLM
101. KLM Países Bajos
102. Trafalgar
103. Contiki
104. Insight Vacations
105. The Travel Corporation
106. Costsaver
Salud y farmacéutica
- Invisalign
108. Takeda
109. Covetrus
110. iTero (Align)
111. Covetrus Pharmacy
112. myCovetrus
113. RaySafe (Fluke)
114. Takeda Oncology
Industria y manufactura
- Fluke
116. eMaint (Fluke)
117. Fluke Networks
118. Vaillant Alemania
119. Fluke Process Instruments
120. Fluke Biomedical
121. Landauer
122. Vaillant España
Telecomunicaciones
123. Virgin Media
124. Virgin Media O2
125. Vodafone Australia
126. O2
127. TPG Telecom
128. Mint Mobile
129. TalkTalk
Criptomonedas y trading
130. Ledger
131. IG
132. OANDA / Coinpass
133. Interactive Investor
134. TMS Brokers
135. Betashares
Seguros
136. Asurion / uBreakiFix
137. Mutual of Omaha
138. Admiral
139. Securian Financial
140. eRenterPlan
141. AKA (fondo de desempleo danés)
Sector inmobiliario
142. Buildium
143. Loft Living Apartments
144. Buildium
145. HireAHelper
146. Flytte.no y sitios de comparación asociados
147. MovingPlace
Alimentación y hospitalidad
148. Sitios de pedidos de restaurantes (order.online)
149. Heineken
150. Home Chef
151. Starbucks Canadá
152. Cinnabon
Hogar y dispositivos inteligentes
153. Resideo
154. Honeywell Home
155. myQ (Chamberlain)
156. Chamberlain
157. First Alert
15. Organizaciones sociales y sin fines de lucro
158. Change.org
159. ASPCA
160. UNICEF USA
161. DonorsChoose
Apuestas y juegos de azar
162. Betsson
163. PokerStars
164. Tombola
165. Betfred
Servicios profesionales
166. Freshfields
167. CohnReznick
168. Baringa
169. Cro Metrics
Logística y transporte
170. ShipStation / ShipEngine
171. Stamps.com
172. ShipEngine
Industria automotriz
173. Lucid Motors
174. O’Brien Glass
175. Red de concesionarios Chevrolet (Bill Rapp y otros)
Educación
176. Walden University
177. Perlego
178. Chamberlain University
¿El ciberataque mundial ya fue solucionado?
La compañía informó que corrigió la vulnerabilidad, retiró el código inyectado de los proyectos afectados, aseguró las cuentas involucradas y aplicó protecciones adicionales para impedir la distribución de scripts no autorizados.
En el caso de HSBC, la compañía señaló que los scripts no autorizados ya no estaban activos en sus sitios web.
Hasta ahora, se indicó que no se pudo determinar cuántos usuarios fueron afectados ni confirmar el éxito del robo de información en cada uno de los sitios involucrados.